Медведев назвал "пронзительным и честным" новый фильм Звягинцева "Нелюбовь"

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил режиссера Андрея Звягинцева и продюсера Александра Роднянского с призом жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь", отметив, что это достойная оценка их таланта.

Ранее Звягинцев получил приз жюри Каннского фестиваля за фильм "Нелюбовь". Золотая Пальмовая ветвь ушла картине "Квадрат" шведа Рубена Эстлунда.

"Искренне рад поздравить вас с призом жюри юбилейного, 70-го Каннского фестиваля… Вы создали киноленту, которая пронзительно и честно рассказала о жизни семьи, непростых отношениях отцов и детей, о чувствах и переживаниях, о том, что волнует каждого человека. И награда Канн — это достойная оценка вашего таланта и особого взгляда", — говорится в поздравительной телеграмме.

Кроме того, добавил Медведев, картина "Нелюбовь", открывшая конкурсную программу, "несмотря на свое название, обрела любовь и признание кинокритиков и зрителей".

"Она стала настоящим событием этого знаменитого кинофорума. А самое главное — ярко продемонстрировала, что российское авторское кино пользуется популярностью и вызывает большой интерес во всем мире", — добавил Медведев.