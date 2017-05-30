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Культура

Эрмитаж предоставит более 200 экспонатов для выставки Британского музея

15:0830.05.2017
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© Фото : В. ТеребенинЮжно-сибирские пейзажи с курганамиЮжно-сибирские пейзажи с курганами
© Фото : В. Теребенин

ЛОНДОН, 30 мая — РИА Новости, Мария Табак. Государственный Эрмитаж предоставит более 200 экспонатов, многие из которых никогда не покидали пределов России, для грандиозной выставки "Скифы: воители древней Сибири" в Британском музее.

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко
В Эрмитаже в июне выставят уникальную экспозицию из Музея Египта в Турине
"Речь пойдет о загадочной цивилизации, не оставившей о себе письменных свидетельств. Выставка стала возможной благодаря тому, что Государственный Эрмитаж согласился предоставить нам более 200 объектов. Это очередной пример давнего тесного сотрудничества наших двух великих музеев и первая большая выставка, посвященная скифской культуре", — сказал во вторник на презентации выставки директор Британского музея Хартвиг Фишер.

В свою очередь, посол России в Лондоне Александр Яковенко выразил восхищение тем, как музеи Великобритании оформляют выставки.

"Все выставки тут очень здорово оформляются, мы с огромным нетерпением ждем эту. Недавно я побывал в музее Альберта и Виктории на выставке, посвященной Pink Floyd. Казалось бы, как можно сделать выставку про музыку, это не так просто? В итоге я был под большим впечатлением. Выставка "Космонавты" в лондонском Музее науки была так замечательно сделана, что ее упаковали и ровно в том же виде показали в Москве. Я уже сказал директору Эрмитажа Михаилу Пиотровскому, что и эту выставку надо будет потом тоже привезти в том же виде в Эрмитаж", — улыбаясь, сказал посол.

© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg/ V TerebeninЭкспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Британском музее
© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg/ V Terebenin
Экспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Британском музее

Экспонаты выставки Маноло Бланик Обувь как искусство в Государственном Эрмитаже в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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В Эрмитаже в мае откроется выставка обуви дизайнера Маноло Бланика
Он выразил надежду на то, что выставка внесет важный вклад в тесные культурные отношения между Россией и Великобританией, как и выставка "Космонавты", посвященная освоению Россией космоса, и обмен выставками между Третьяковской и лондонской Портретной галереями.

"Выставка про скифов будет уникальной, некоторые предметы впервые покинут пределы России. Мы очень рады, что привозим их в Лондон, в поистине мировой культурный центр, и надеемся, что выставка заинтересует и британцев, и туристов", — сказал Яковенко.

По словам куратора выставки Сентджона Симпсона, она расскажет обо всех основных аспектах жизни скифов — племен, живших на огромной территории, простиравшейся от юга современной России, северной части Черного моря, до Китая.

"Несмотря на то, что мы не располагаем письменными документами, огромное количество артефактов прекрасно сохранились благодаря холодному климату. Они и рассказывают нам о скифах, об их образе жизни, особенностях питания, о татуировках, которыми украшали свои тела и мужчины, и женщины, о похоронных ритуалах. Скифы были прекрасными воинами, умелыми наездниками, замечательными мастерами и ювелирами", — сказал Симпсон.

© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg, 2017/ V TerebeninЭкспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Британском музее
© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg, 2017/ V Terebenin
Экспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Британском музее

Среди самых удивительных экспонатов выставки — богато украшенная сумка с сырами, возраст которой превышает две тысячи лет, фрагменты человеческих останков с татуировками, маски для лошадей.

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Даничев
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"Россия сегодня" заглянула в хранилища Эрмитажа
"Мы исследуем также влияние на скифскую культуру других цивилизаций: например, древние греки и персы научили скифов пить вино", — отметил куратор выставки.

Экспозицию завершит рассказ о культурах, пришедших на смену скифской.

"Помимо Государственного Эрмитажа, вместе с которым мы организуем выставку, в состав экспозиции войдут уникальные объекты, предоставленные Национальным музеем Республики Казахстан, Эшмоловским музеем искусства и археологии и Королевским собранием произведений искусства", — отметил Симпсон.

Выставка "Скифы: воители древней Сибири" откроется 14 сентября нынешнего года и продлится до 14 января 2018 года.

© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg/ V TerebeninЭкспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Британском музее
© Фото : The State Hermitage Museum, St Petersburg/ V Terebenin
Экспонат выставки "Скифы: воины древней Сибири" в Британском музее
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