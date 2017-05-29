Пелевин, Данилкин и Шаргунов претендуют на премию "Большая книга"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Имена десяти писателей, в числе которых Виктор Пелевин, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов, Андрей Рубанов и другие, составили короткий список литературной премии "Большая книга", сообщил глава экспертного совета премии Михаил Бутов на литературном обеде в понедельник.

В двенадцатом сезоне на соискание премии было выдвинуто 203 книги и рукописи. Длинный список премии составили 34 романа. В понедельник на традиционном литературном обеде глава экспертного совета объявил имена претендентов на победу.

В короткий список вошли книги десяти авторов, в частности, "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" Льва Данилкина, "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" Виктора Пелевина, "Патриот" Андрея Рубанова, "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова, "Соколиный рубеж" Сергея Самсонова, "Неизвестность" Алексея Слаповского, "Катаев: "Погоня за вечной весной" Сергея Шаргунова, "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина, "Номах" Игоря Малышева.

Национальная литературная премия "Большая книга" учреждена в 2005 году "Центром поддержки отечественной словесности". В разные годы ее лауреатами становились Владимир Сорокин, Захар Прилепин, Александр Иличевский, Людмила Улицкая, Дина Рубина, Леонид Юзефович, Михаил Шишкин, Дмитрий Быков и другие писатели. Автор, занявший первое место, получит три миллиона рублей, второе — 1,5 миллиона рублей, третье — 1 миллион рублей.