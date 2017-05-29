Пелевин, Данилкин и Шаргунов претендуют на премию "Большая книга"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Имена десяти писателей, в числе которых Виктор Пелевин, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов, Андрей Рубанов и другие, составили короткий список литературной премии "Большая книга", сообщил глава экспертного совета премии Михаил Бутов на литературном обеде в понедельник.
В короткий список вошли книги десяти авторов, в частности, "Тайный год" Михаила Гиголашвили, "Ленин. Пантократор солнечных пылинок" Льва Данилкина, "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами" Виктора Пелевина, "Патриот" Андрея Рубанова, "Петровы в гриппе и вокруг него" Алексея Сальникова, "Соколиный рубеж" Сергея Самсонова, "Неизвестность" Алексея Слаповского, "Катаев: "Погоня за вечной весной" Сергея Шаргунова, "Город Брежнев" Шамиля Идиатуллина, "Номах" Игоря Малышева.