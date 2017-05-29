Вышел первый официальный трейлер фильма "Салют-7"

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Обнародован первый официальный трейлер фильма "Салют-7" – одной из самых ожидаемых картин этого года. В основу фильма положены на реальные события, рассказывающие об одном из самых героических эпизодов в истории освоения космоса.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Кинокомпания СТВ Премьера первого трейлера к фильму "Салют-7"

Действие картины разворачивается в 1985 году, когда советская космическая станция "Салют-7"неожиданно перестала отвечать на сигналы центра управления полетом. Падение станции, гордости советской науки и космонавтики, могло обернуться не только потерей имиджа страны, но и трагедией с человеческими жертвами.

Для предотвращения катастрофы на орбиту были отправлены Владимир Джанибеков и Виктор Савиных – самые опытные на тот момент космонавты. Они должны были определить и устранить причину аварии. Впервые в истории экипажу предстояло стыковаться в космосе с неуправляемым объектом. Полет к станции Салют-7 до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики.

Главные роли в картине сыграли Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. В картине также снялись Мария Миронова и Оксана Фандера. Уникальные технологии съемки невесомости были разработаны специально для кинокартины оператором Сергеем Астаховым. Фильм выйдет в прокат осенью 2017 года.