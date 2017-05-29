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Культура

Стали известны лауреаты премии имени Олега Янковского "Творческое открытие"

10:0729.05.2017
(обновлено: 10:08 29.05.2017)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПосадка деревьев и вручение премии Олега Янковского Творческое открытие. 28 мая 2017Посадка деревьев и вручение премии Олега Янковского Творческое открытие. 28 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Фестиваль искусств "Черешневый лес" завершает свою майскую программу вручением ежегодной премии имени Олега Янковского "Творческое открытие", которая ежегодно присуждается за выдающиеся достижения в разных областях культуры и искусства. Вручение состоялось в воскресенье в Лужниках.

Первыми обладателями почетной премии "Творческое открытие" в номинации "Шедевры на все времена" стала оперная певица Альбина Шагимуратова. Певица обладает редчайшим драматическим cопрано, неповторимым по тембру голосом и высочайшим вокальным мастерством. На церемонии награждения Альбина Шагимуратова исполнила одну из своих любимых арий.

Премия имени деда — сыну и внуку Янковского

Премия "Творческое открытие" присуждена сыну и внуку Олега Ивановича Янковского — Филиппу за роль Евгения Евтушенко в телевизионном фильме "Таинственная страсть", а Ивану за роли в театре и кино.

Филипп Янковский прочитал на церемонии стихи Евтушенко. Иван не смог присутствовать, но написал смс, в котором сказал, что получить премию имени собственного деда — это большой аванс получить, но он будет всячески стараться соответствовать.

Награды артистам

Лауреатом премии в номинации "Она невероятно играет любовь…" стала актриса театра и кино Юлия Пересильд. Обладательница многочисленных премий, в числе которых "Золотой Орел", актриса занимается благотворительностью, помогая детям. В рамках фестиваля "Черешневый лес" по ее инициативе в пользу благотворительного фонда "Галчонок" был представлен детский спектакль "Черешневое Стиховарение".

Премию "Творческое открытие" получил актер театра и кино Игорь Верник за роль Дракона в спектакле "Дракон" по мотивам пьесы Шварца в МХТ имени Чехова. Вручил награду художественный руководитель театра народный артист СССР Олег Табаков.

Художник и бизнесмен

Награду имени Олега Янковского получила художник, сценограф Мария Трегубова. Она оформила более 30 спектаклей, в том числе мюзикл "Цирк", премьера которого состоялась в этом году в рамках фестиваля "Черешневый лес". Вручала премию актриса Ингеборга Дапкунайте.

Среди лауреатов оказался и иностранный бизнесмен, президент группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернар Арно. У него есть страсть, о которой знают немногие — музыка: сердце своей жены канадской пианистки Элен Мерсье будущий миллиардер покорил исполнением "Революционного этюда" Шопена.

За то, что человеку с железной деловой хваткой не чуждо прекрасное, Арно удостоен премии в номинации "Ломая стереотипы". Владимир Спиваков лично передаст эту премию Бернару Арно.

И последняя черешневая награда досталась спектаклю театра "Современник" "Неформат", премьера которого состоялась на фестивале. Это экспериментальный театральный проект, родившийся как дань памяти одному из основателей "Современника" народному артисту РФ Игорю Кваше.

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