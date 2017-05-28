Джамала впервые после Евровидения прокомментировала скандал с пранкером

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. Украинская певица Джамала в интервью "Обозревателю" прокомментировала инцидент на Евровидении, когда во время ее выступления на сцену выбежал мужчина, обернутый в австралийский флаг, и снял штаны.

Выяснилось, что это скандально известный пранкер Виталий Седюк, который уже не первый раз устраивает подобные провокационные выходки.

Однако, с точки зрения Джамалы, вина в первую очередь лежит на охране и организаторах.

"Что в этот момент делала охрана, которой было очень много? Для меня это вопрос, и я буду разбираться с этим. Он меня мог толкнуть, ударить. Вот к охране и к организаторам у меня много вопросов. Потому что я делала свое дело, а они — нет", — заявила она.

По ее словам, службы безопасности "дали" пранкеру полминуты, за это время он успел подбежать к ней. Она отмечает, что виновный в этой ситуации есть, и нужно выяснить, кто именно.

"Аваков говорил (про Седюка — ред.): "Нужно посадить…", — не надо. Не надо вешать на него все грехи. Вы провтыкали, и вы должны отвечать за это", — уверена певица.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков действительно отмечал на своей странице в Facebook, что Седюку, которого он назвал "идиотом" и "позором страны", может грозить до пяти лет тюрьму. Однако позже пранкера отпустили под личное обязательство.

Джамала заняла первое место на Евровидении-2016. В этом году она выступила с новой песней в финальный день после всех остальных участников конкурса.