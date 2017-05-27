Режиссер Балагов получил приз конфедерации кинопрессы в Каннах

Режиссер Кантемир Балагов на пресс-конференции в Российском павильоне, посвященной фильму Теснота в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля

Режиссер Кантемир Балагов на пресс-конференции в Российском павильоне, посвященной фильму Теснота в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля

КАНН, 27 мая — РИА Новости. Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Международной конфедерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе Каннского фестиваля "Особый взгляд" за свой фильм "Теснота", объявило жюри конфедерации во главе с Алиссой Симон в субботу.

"Спасибо, что вы позволили этой истории дотронуться до вас, и что вы не отвернулись от этого всего. Я очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе", — сказал Балагов на церемонии вручения премии.

Награду в основном конкурсе фестиваля ФИПРЕССИ присудило французскому режиссеру Робену Кампийо за картину "120 ударов в минуту".

В свою очередь приз Экуменического жюри получила японский режиссёр Наоми Кавасе за фильм "Сияние".

Имена победителей юбилейного Каннского фестиваля объявят в воскресенье вечером.