Режиссер Балагов получил приз конфедерации кинопрессы в Каннах
20:3527.05.2017
(обновлено: 20:43 27.05.2017)
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КАНН, 27 мая — РИА Новости. Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Международной конфедерации кинопрессы ФИПРЕССИ в программе Каннского фестиваля "Особый взгляд" за свой фильм "Теснота", объявило жюри конфедерации во главе с Алиссой Симон в субботу.
"Спасибо, что вы позволили этой истории дотронуться до вас, и что вы не отвернулись от этого всего. Я очень надеюсь, что эта награда повлияет на создание кинематографа на Северном Кавказе", — сказал Балагов на церемонии вручения премии.
Награду в основном конкурсе фестиваля ФИПРЕССИ присудило французскому режиссеру Робену Кампийо за картину "120 ударов в минуту".
В свою очередь приз Экуменического жюри получила японский режиссёр Наоми Кавасе за фильм "Сияние".
Имена победителей юбилейного Каннского фестиваля объявят в воскресенье вечером.
Модель Эмили Ратаковски на красной дорожке премьеры российского фильма "Нелюбовь" в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Актриса Кристен Стюарт на перед премьерой фильма "Квадрат" (The Square).
Фотомодель Винни Харлоу перед премьерой фильма "Нелюбовь" (Россия).
Чешская модель и актриса Петра Немцова на красной дорожке Каннского международного кинофестиваля.
Супермодель Аня Рубик на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
Испанская актриса Пас Вега на премьере фильма "Квадрат" (The Square).
Председатель жюри программы "Особый взгляд" американская актриса Ума Турман на премьере фильма "Нелюбовь".
Супермодель Коко Роша на красной дорожке премьеры фильма "Истории семьи Майровиц" (The Meyerowitz Stories).
Британская супермодель и актриса Наоми Кэмпбелл во время кинофестиваля.
Актриса Николь Кидман на премьере фильма "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer).
Актриса Малика Шерават на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля.
Американская модель, актриса Молли Симс перед премьерой фильма "Окча" (Okja).
Актриса Дипика Падуконе на открытии юбилейного Каннского кинофестиваля.
Российская актриса Марина Орлова на премьере фильма "Нелюбовь".
Американская актриса Робин Райт на красной дорожке премьеры фильма "Нелюбовь" (Россия).
Супермодель Адриана Лима на красной дорожке Каннского кинофестиваля.
Актриса Эль Фаннинг на церемонии открытия кинофестиваля.
Российская модель и телеведущая Виктория Боня на открытии кинофестиваля.
Шведская модель Эльза Хоск на красной дорожке 70-го Каннского кинофестиваля.
Американская актриса Джулианна Мур на открытии кинофестиваля.