Каннские прогнозы: "Нелюбовь" в фаворитах, но критики в замешательстве

КАНН, 27 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. В воскресенье жюри под председательством испанского режиссера Педро Альмодовара объявит победителей юбилейного Каннского фестиваля, многие критики отметили в качестве фаворита картину "Нелюбовь" Андрея Звягинцева, однако не берутся предсказать, кто в итоге возьмет золотую Пальмовую ветвь из-за полной непредсказуемости жюри.
Критикам понравилась "Нелюбовь"…
Всего в основном конкурсе киносмотра в этом году представлены 19 картин. "Нелюбовь" Звягинцева рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. По версии рейтинга журнала Screen, который формируется из оценок ведущих критиков со всего мира, Звягинцев является безусловным лидером в гонке — его фильму поставили 3,2 балла из 4.
"Главным претендентом на Пальмовую ветвь является "Нелюбовь", он невероятный. Причем это не только очень умелая артикуляция политической ситуации, которая существует в России сейчас, но и универсальная история семьи, которая сталкивается с будущим, которого не желает. Он получился еще лучше, чем другой международно известный фильм Звягинцева "Левиафан". И сейчас как раз подходящее время, чтобы кто-нибудь его уровня получил золотую Пальмовую ветвь", — отметил критик Джейсон Горбер.
… но это ничего не значит
Критики в этом году еще осторожнее в своих прогнозах, чем обычно, потому что жюри прошлого года под председательством режиссера Джорджа Миллера ярко продемонстрировало, что мнение большинства не берется в расчет. Главный фаворит журналистов, немецкая трагикомедия "Тони Эрдманн" Марен Аде получила одну из самых высоких оценок за всю историю фестиваля — 3,8 балла, однако был полностью проигнорирован жюри.
"Есть несколько вариантов развития событий. Первый — это вариант прошлого года, когда картина, которая получила высокую оценку критики, ничего не получила у жюри. Соответственно, в этом году в таком положении оказался Звягинцев, хотя, я думаю, что он что-то получит, но сомневаюсь, что Пальмовую ветвь", — рассказал РИА Новости киновед Кирилл Разлогов.
Также критикам полюбились "Изумленный" Тодда Хейнса, "Квадрат" Рубена Эстлунда, "Хорошее время" Бенни и Джоша Сафди, "Истории семьи Майровиц" Ноа Баумбаха. "Есть циничное предположение, что дадут "Родену" (Жака Дуайона — ред.), потому что это достояние французской культуры. А так трудно сказать, потому что по поводу Пальмовой ветви идут постоянные политические интриги", — добавил Разлогов.
При этом многие отмечают, что конкурс в этом году получился откровенно слабый. "Честно говоря, я считаю, что ни один фильм в конкурсе не достоин Пальмовой ветви. В этом году нет такого фильма, про который я могла бы сказать, что это выдающаяся картина, даже если жюри его и не отметит. В прошлом году такими фильмами были "Тони Эрдман" и "Она", а в этом подобных картин просто нет", — заметила кинокритик Татьяна Шорохова.
Жюри
Также решают судьбу фильмов основного конкурса корейский режиссер Пак Чхан Ук, не раз участвовавший в фестивале. От США в жюри будут присутствовать актриса Джессика Честейн и актер Уилл Смит, который в последнее время все чаще выступает в роли продюсера.