Новую Пушкинскую премию вручили Ивану Жданову и Борису Мессереру

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новую Пушкинскую премию за творческий вклад в отечественную культуру вручили поэту Ивану Жданову и художнику Борису Мессереру в пятницу в Государственном музее А.С. Пушкина.

Новая Пушкинская премия была учреждена в 2005 году фондом Александра Жукова, Государственным музеем А.С. Пушкина и музеем-заповедником "Михайловское". Председателем Совета премии является писатель Андрей Битов. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась уже в 13-й раз.

Поэт Иван Жданов и художник Борис Мессерер поделили две премии "За совокупный творческий вклад в отечественную культуру". При этом Мессерера особо отметили за книгу "Промельк Беллы. Романтическая хроника".

"Борис Асафович (Мессерер) мой большой друг, но я не могу сказать, что это по блату. Он столько сделал для памяти безвременно ушедшей Беллы, самого близкого моего друга, такой поставил фундамент в виде книги под свой памятник, что получилось, что мы восполняем все недостатки, которые сделали другие люди в отношении Бориса", — сказал на вручении председатель Совета премии Андрей Битов.

По его словам, второго лауреата премии "пришлось доказывать", поскольку мало кто знает, что Иван Жданов "является великим поэтом".

"Воспринимать стихи — тяжелая работа. Я почему-то понимаю стихи Жданова, там есть и трагедия, и жизнь. Это настоящий поэт", — подчеркнул председатель Совета премии.

Размер денежной премии каждой награды составляет 200 тысяч рублей, в этом году финансовую поддержку премии оказал меценат Владимир Жаров.

Кроме того, совет премии отметил специальным дипломом "За служение истории российской словесности" директора музея-усадьбы "Остафьево" — "Русский Парнас" Анатолия Коршикова.