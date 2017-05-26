Новую Пушкинскую премию вручили Ивану Жданову и Борису Мессереру

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Новую Пушкинскую премию за творческий вклад в отечественную культуру вручили поэту Ивану Жданову и художнику Борису Мессереру в пятницу в Государственном музее А.С. Пушкина.
Поэт Иван Жданов и художник Борис Мессерер поделили две премии "За совокупный творческий вклад в отечественную культуру". При этом Мессерера особо отметили за книгу "Промельк Беллы. Романтическая хроника".
"Борис Асафович (Мессерер) мой большой друг, но я не могу сказать, что это по блату. Он столько сделал для памяти безвременно ушедшей Беллы, самого близкого моего друга, такой поставил фундамент в виде книги под свой памятник, что получилось, что мы восполняем все недостатки, которые сделали другие люди в отношении Бориса", — сказал на вручении председатель Совета премии Андрей Битов.
"Воспринимать стихи — тяжелая работа. Я почему-то понимаю стихи Жданова, там есть и трагедия, и жизнь. Это настоящий поэт", — подчеркнул председатель Совета премии.
Размер денежной премии каждой награды составляет 200 тысяч рублей, в этом году финансовую поддержку премии оказал меценат Владимир Жаров.
Кроме того, совет премии отметил специальным дипломом "За служение истории российской словесности" директора музея-усадьбы "Остафьево" — "Русский Парнас" Анатолия Коршикова.