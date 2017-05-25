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Культура

Синий воротничок в кино: режиссер Куарон рассказал о своих фильмах в Каннах

04:2525.05.2017
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМексиканский режиссер Альфонсо Куарон. Архивное фотоМексиканский режиссер Альфонсо Куарон. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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КАНН, 25 мая — РИА Новости, Тамара Ходова. Мексиканский режиссер Альфонсо Куарон рассказал на Каннском фестивале про начало своей карьеры, дружбу с Гильермо дель Торо и съемках "Гарри Поттера".

Куарон — первый латиноамериканский режиссер, получивший награду кинопремии "Оскар" за лучшую режиссуру. Всего он был номинирован на Оскар шесть раз. Куарон снял такие фильмы, как "Большие надежды", "И твою маму тоже", третью часть франшизы о Гарри Поттере и "Гравитацию".

Синий воротничок кинематографа

Продюсер Александр Роднянский. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Александр Роднянский: авторское кино перешло в сегмент маргинального
Режиссер рассказал, что знакомиться со процессом съемок начал еще подростком. Он жил рядом со студией, на которой снимали рекламу, и часто тайно пролезал в нее. "Я ничему не научился, зато понял, что могу пролезть туда, чтобы никто не заметил", — пошутил режиссер.

Куарон, прежде чем стать режиссером, успел поработать монтажером и сценаристом. "Я бы никому не порекомендовал этот путь, потому что он весь полон неуверенности в себе. Я по-настоящему завидую современным молодым режиссерам, которые могут сразу начать свою карьеру", — пояснил он, отметив, что также его зависимость от кино была экономической, так как ему нужно было кормить семью с двадцати лет.

Куарон назвал себя "синим воротничком кинематографа", так как начал карьеру в этой сфере с самых низов. "И я понял для себя и пытаюсь сейчас как-то свыкнуться с мыслью о том, что кино для меня — это не только моя работа и предназначение, но способ выжить", — заметил он.

Дружба с Дель Торо и Любецки

Оператор Эммануэль Любецки
© REUTERS / Mario Anzuoni
Эммануэль Любецки завоевал "Оскар" за лучшую операторскую работу
В студенческие годы Куарон познакомился с одним из своих лучших друзей — еще одним известным мексиканским режиссером Гильермо Дель Торо. "Тогда все о нем говорили, как о "гении из Гвадалахары". Несмотря на то, что я был всего лишь синим воротничком среди молодого поколения кинематографистов, меня знали, как кого-то с потенциалом. Поэтому когда я услышал про этого странного парня из Гвадалахары, полного потенциала, я начал ему завидовать", — подчеркнул режиссер.

Он рассказал, что однажды после того, как он снял свой первый эпизод мистического сериала для мексиканского телевидения, который был основан на одном из рассказов Стивена Кинга, Куарон случайно встретил Дель Торо. Тот знал все об этом эпизоде и рассказе Кинга.

"Потом после недолгого молчания он мне говорит: "Рассказ отличный, но почему твоя короткометражка такая отстойная?". Я был в ужасе, но когда он мне объяснил свою точку зрения, я понял, что он прав", — отметил режиссер.

С оператором Эммануэлем Любецки он познакомился во время учебы. Вместе они сняли практически все фильмы Куарона кроме "Гарри Поттера". Любецки также работал с такими режиссерами, как Терренс Малик, Итан и Джоел Коэны и Алехандро Гонсалес Иньяритту.

Между Мексикой и США

Актеры, режиссеры и организаторы Каннского кинофестиваля на ступенях Дворца фестивалей во время минуты молчания в память о жертвах теракта в Манчестере. 23 мая 2017
© AFP 2017 / Anne-Christine Poujoulat
В Канне почтили минутой молчания память жертв теракта в Манчестере
Куарон ненадолго задержался в Мексике — сразу же после своей первой короткометражки ему предложили работу в Голливуде. "Голливуд — очень странное место. Люди могут там постоянно крутиться и вертеться, но так ничего и не снять, или постоянно развивать какие-то проекты и не выпустить ни один из них", — пошутил Куарон.

В США он снял короткометражку "Маленькая принцесса", которую до сих пор считает своим любимым фильмом. "Но я не смотрел его с тех пор. Гильермо (Дель Торо), например, относится к своим фильмам, как к детям, а для меня это скорее бывшие жены — я их очень любил, они дали мне все, что могли, мы любим друг друга на расстоянии, но я не хочу их больше никогда видеть", — пояснил режиссер.

Вторым его проектом стал фильм с Итаном Хоуком, Гвинет Пэлтроу и Робертом Де Ниро "Большие надежды" по одноименному роману Чарльза Диккенса. Он до сих пор остается одним из самых нелюбимых фильмов режиссера. "Проблема состоит в том, что мне предложили сделать это, и я несколько раз отказывался. Однако я все-таки позволил соблазнить себя, причем совершенно не теми вещами, которыми стоило бы. Прежде всего, у меня не было денег, и мне нужна была работа, а потом меня пригласили на ужин с Робертом Де Ниро… Как вы думаете, мог я отказаться от ужина с ним?", — заметил Куарон.

После неудачного, на его взгляд, проекта, он взял целую гору кассет из видео проката с фильмами своих любимых режиссеров, заперся дома на неделю и понял, что все это время изменял себе. Он вернулся в Мексику и снял откровенную драму "И твою маму тоже" с Гаэль Гарсиа Берналем и Диего Луна.

Гарри Поттер из 400 ударов

Красная дорожка премьеры фильма Нелюбовь (Россия) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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"Я не знаю, почему они (продюсеры — ред.) предложили мне снять третью часть "Гарри Поттера", потому что я только закончил довольно откровенную сексуальную драму, и люди жаловались, почему они хотят доверить это мне", — поделился режиссер.

После поступившего предложения Куарон посмотрел первую часть фильма, которая ему не понравилась, однако чтобы принять окончательное решение, позвонил своему другу дель Торо. "Я сказал ему, что они просят меня снять "Гарри Поттера", и это мне кажется странным. Он спросил, читал ли я книгу, я ответил, что смотрел фильм. Тогда он сказал мне: "Ты идиот, пойди в магазин, купи книгу, прочитай ее, а потом перезвони мне", — рассказал Куарон.

По его словам, главным в его подходе к съемкам фильма на основе популярного романа было то, что он относился ко всем персонажам не как к сказочным, а как к реальным. "У любого монстра есть свой характер, и это было важно для меня", — отметил он.

При этом Куарону понравилось работать с актерами, которые перестали быть детьми и начали больше думать о себе как о профессионалах. "Они начали думать о своей игре, а не просто приходить на площадку, когда им говорили. Это было невероятно интересно. Например, Дэниел Рэдклифф работал вместе с Гари Олдманом, и он очень серьезно к этому относился", — подчеркнул Куарон.

Режиссер добавил, что для подготовки к роли он попросил Рэдклиффа посмотреть "Четыреста ударов" Франсуа Трюфо. "Я всегда прошу актеров посмотреть фильм или прочитать какую-то определенную книгу, послушать музыку… С фильмом "400 ударов" все понятно, и тринадцатилетнему Рэдклиффу тоже должно было показаться все очевидным. Мне важна была реалистичность и прозрачность, которую показывал Жан-Пьер Лео на экране", — пояснил он.

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