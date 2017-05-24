Кидман обратила внимание внимание на небольшое количество женщин-режиссеров

КАНН, 24 мая — РИА Новости. Актриса Николь Кидман считает важным обратить внимание на проблему очень небольшого присутствия женщин-режиссеров в киноиндустрии.

Кидман в этом году участвует в четырех проектах, представленных в Канне. Два из них сняты женщинами — "Вершина озера" Джейн Кэмпион и "Роковое искушение" Софии Копполы. Последний из них рассказывает о солдате-янки, который попадает в женский пансион конфедератов во время гражданской войны в США в 1864 году. Девушки решают не выдавать его своим союзникам и оставить у себя до полного выздоровления. В фильме также снялись Колин Фаррелл, Кирстен Данст и Элль Фаннинг.

"В 2016 году только 1,2% всех высокобюджетных картин было снято женщинами. Это статистика, предоставленная группой "Женщины в кино". Только 183 эпизода, из более чем четырех тысяч телевизионных эпизодов, были сняты женщинами. Я думаю, очень важно это сказать и продолжать говорить — мы, как женщины, должны поддерживать женщин-режиссеров", — сказала Кидман журналистам в среду.

По ее словам, все говорят, что жизнь в киноиндустрии сильно изменилась для женщин, но на самом деле все осталось по-прежнему. "Нам нужно обратить на это внимание", — подчеркнула актриса.

Она добавила, что в фильме "Роковое искушение" история рассказывается с женской точки зрения, о женщинах, отрезанных от мира, к которым приходит мужчина и все разрушает. "Да, они даже называли меня "разрушитель" на съемках", — пошутил Колин Фаррелл.