Людмила Чурсина: Бурдонский был человеком, который знал о театре все

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Народная артистка СССР Людмила Чурсина назвала скончавшегося на 76-м году жизни режиссера Александра Бурдонского человеком, который знал о театре всё.

Бурдонский скончался вечером во вторник в больнице после тяжелой болезни. Народный артист РФ с 1972 года он работал в Театре Российской армии. Внук Председателя Совета Министров СССР И. В. Сталина, старший сын генерал-лейтенанта авиации В. И. Сталина.

"Ушел человек, который знал о театре всё. Александр Васильевич был настоящим трудоголиком. Его репетиции были не просто профессиональными занятиями, а и жизненными размышлениями. Он много воспитал молодых актеров, которые его обожали. Уход Бурдонского – огромная потеря для театра, а для меня это личное горе. Когда умирают родители, наступает сиротство, а у меня с уходом Александра Васильевича наступило сиротство актерское", — сказала Чурсина РИА Новости.

По словам актрисы, она много работала с Бурдонским, именно с ним создала свои самые значительные театральные роли. В частности Чурсина играла в поставленных Бурдонским спектаклях "Дуэт для солистки", "Элинор и ее мужчины", "Игра на клавишах души".

"У нас было шесть совместных спектаклей, и начали уже работать над седьмым. Но случилась болезнь, и он "сгорел" за 4-5 месяцев", — резюмировала актриса.