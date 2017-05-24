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Культура

Чеховский театральный фестиваль откроет "Комише опер Берлин"

09:3624.05.2017
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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фотоВид на здание Государственного Академического Большого театра в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Знаменитый "Комише опер Берлин" открывает ХIII международный театральный фестиваль им. Чехова спектаклем, который европейская критика наградила такими эпитетами, как "потрясающий", "виртуозный", "чарующий". Это опера Моцарта "Волшебная флейта" в постановке Сьюзан Андрейд ("1927") и Барри Коски. Спектакли состоятся на Новой сцене Большого театра 24, 25 и 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе фестиваля.

"После 16 гастролей по всему миру, после того как наш спектакль посмотрело 73 тысячи человек, мы счастливы участвовать в юбилейном фестивале им. Чехова в Москве, — сказал накануне московской премьеры директор "Комише опер" Филип Брёкинг. — Мы привезли спектакль в постановке Барри Коски с участием британской компании "1927" и рады показать его в таком важном культурном центре, как Москва".

Спектакль-путешественник

Показ спектакля Гамлет в рамках Международного театрального фестиваля имени А.П.Чехова. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Международный театральный фестиваль имени А. П. Чехова
Директор театра рассказал, что спектакль создавался изначально только для немецкой аудитории, но уже через три недели после премьеры (2012 год) постановку пригласили в США. После выступления в Москве "Волшебная флейта" будет показана в Пекине, Сеуле, Филадельфии, а на следующий год отправится на большие гастроли в Японию.

Он подчеркнул, что для того, чтобы принять все эти предложения, театр вынужден был создать три отдельных декорации, которые путешествуют со спектаклем по всему миру.

В новом ракурсе

"В этом спектакле музыку Моцарта и пение будет сопровождать совершенно удивительная анимационная картина, — отметил Филип Брёкинг. — И наши певцы и музыканты будут выступать перед огромным экраном с анимацией. Такое соединение анимации, музыки и пения представит оперу в совершенно новом не только для Германии, а для всего мира ракурсе".

Директор не стал раскрывать всех сюрпризов, которые ждут зрителей, но намекнул, что в этом спектакле будет все: мюзикл, анимация, волшебство и загадки.

В поиске любви

Писатель Антон Павлович Чехов. Архивное фото
© РИА Новости
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На юбилейном Чеховском фестивале покажут 22 спектакля из 15 стран
"Волшебная флейта" — о поиске любви и о тех разнообразных формах, которые этот поиск приобретает. Ну, и, наконец, это история, подобная истории об Орфее, — речь о власти музыки, музыки, способной сворачивать горы и влиять на природу", — считает Барри Коски.

По словам режиссера, волшебная флейта — это не просто музыкальный инструмент, это квинтэссенция музыки, которая в данном случае синонимична любви.

"Я думаю, причина всеобщей любви к этой опере в том, что в ней люди видят, слышат и чувствуют универсальное воплощение всех, кто ищет любовь, и того путешествия, в которое мы отправляемся снова и снова", — подчеркнул Барри Коски.

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