КАНН, 23 мая — РИА Новости. Артисты Александр Петров и Ирина Старшенбаум снимутся в военном фильме "Т-34" о побеге советского танкиста из немецкого концлагеря и его возвращении в Советский Союз, сообщил журналистам во вторник продюсер Рубен Дишдишян.

"Это масштабное полотно о героизме советского танкиста, который бежит из немецкого плена, концлагеря, в сторону советской границы на танке, собрав экипаж, и о противостоянии нашего танкиста немецкому асу. История основана на реальных событиях. Главную роль исполняет Александр Петров, а женскую главную роль — Ирина Старшенбаум", — сказал Дишдишян.

По его словам, в настоящее время идут съемки фильма. Они проходили в Подмосковье, так как действие фильма начинается во время битвы под Москвой, а также в Чехии. "Нам дали разрешение снимать в реальном концлагере, и мы сейчас там проводим съемки", — уточнил продюсер.

Дишдишян отметил, что картина выйдет в России осенью 2018 года. Бюджет картины составляет 550 миллионов рублей, при этом Фонд кино выделил на картину 60 миллионов рублей, однако продюсер рассчитывает на то, что ему выделят еще 140 миллионов рублей.