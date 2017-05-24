"Либо гений, либо сумасшедший": в Москву привезли выставку Антонио Гауди

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Говоришь "Барселона" — подразумеваешь "Гауди". Великий каталонец, автор грандиозного испанского долгостроя — собора Саграда Фамилия (Святого Семейства) — стал героем выставки в Московском музее современного искусства. Экспозиция "Антонио Гауди. Барселона", приуроченная к 165-летию со дня рождения архитектора, откроется для публики 24 мая. Более 150 экспонатов занимают почти все здание на Петровке.

В школе архитектуры преподаватель говорил о нем так: "Перед вами либо гений, либо сумасшедший". Сегодня его наследие изучают в университетах всего мира, по его Барселоне водят экскурсии. Из 17 построенных зданий архитектора семь входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Гауди принято причислять к модерну, хотя любой, кто видел его творения, безошибочно угадает в нем черты сюрреализма. Не зря Гауди был кумиром еще одного великого испанца — Сальвадора Дали.

© Фото : Андрэ Флайзер Дом Мила. Макет © Фото : Андрэ Флайзер Дом Мила. Макет

Причудливые изгибы и витиеватые узоры — в макетах и чертежах архитектора как будто вовсе отсутствуют углы, только природные линии, повторяющие силуэты растений или рельеф морского дна. Причудливо-фантастические очертания его зданий производят такой же эффект, как диковинный горный ландшафт, — словно они тоже созданы по прихоти природы, а не руками человека.

Организаторы выставки постарались собрать макеты, чертежи и архивные документы по всем знаковым произведениям Гауди — от дебютного Дома Висенса до новаторского Дома Мила, от студенческих зарисовок до образцов мебели и декоративных плиток из парка Гуэля. Несмотря на полноту и разнообразие, экспозиции не хватает цвета. Макеты зданий выполнены из белого гипса, хотя в действительности яркая палитра — еще одно характерное качество Барселоны Гауди. Возможно, такой минимализм объясняется желанием куратора акцентировать внимание на чистой форме замысла архитектора.

© Фото предоставлено пресс-службой ММОМА / Никита Бережной Выставка "Антонио Гауди. Барселона" в Московском музее современного искусства © Фото предоставлено пресс-службой ММОМА / Никита Бережной Выставка "Антонио Гауди. Барселона" в Московском музее современного искусства

Из четырех разделов выставки один целиком посвящен хронологии строительства Саграда Фамилия, что вполне объяснимо, ведь Гауди начал работу над собором на заре своей карьеры — в 30 лет, — но не увидел его завершения и в конце жизни. Храм не закончен по сей день, хотя давно стал символом Барселоны и местом паломничества туристов. По словам куратора выставки Чаро Санхуан, архитектор предвидел судьбу Саграда Фамилия.

"Начиная работать на собором, Гауди прекрасно понимал три вещи. Первое — что он не достроит это здание, второе — что оно продолжает средневековую традицию, когда храмы строились поколениями, и третье — что люди будут приезжать со всех уголков мира, чтобы посмотреть на храм. Все это впоследствии окажется правдой", — отмечает куратор.

Рекордно долгие сроки связаны не с неуемной фантазией Гауди или его нерасторопностью — архитектор умудрялся не прерывать работу над Саграда Фамилия, даже когда выполнял другие крупные заказы, — но с историческими условиями, в которых проходило строительство храма.

"Еще при жизни Гауди были времена, когда ему приходилось останавливать работы над Саграда Фамилия, потому что элементарно не было денег для оплаты труда каменщиков. Гауди не только искал дополнительные средства среди своих друзей, но также выходил на улицу и просил денег на строительство у прохожих", — рассказывает Чаро Санхуан.

Энтузиазм архитектора оказался заразителен. После смерти Гауди в 1926 году строительство не остановилось, но через 10 лет в Испании разразилась гражданская война, после которой грянула и Вторая мировая. Сейчас работы над собором продолжаются, но очень медленно — в частности, из-за большого туристического потока, который тянется в Барселону со всего мира. Храм планируется закончить в 2026 году — почти через 150 лет после начала строительства. Возможность в деталях рассмотреть, как будет выглядеть одна из архитектурных жемчужин Испании, у посетителей ММСИ есть уже сейчас. Выставка продлится до 10 сентября 2017 года.