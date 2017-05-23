В Москве более 520 тысяч человек поучаствовали в акции "Ночь в музее"

Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев. Архивное фото

Девочка наблюдает за жуками в террариуме Дарвиновского музея во время международной акции Ночь музеев. Архивное фото

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Более 520 тысяч человек поучаствовали в акции "Ночь в музее" в Москве, сообщает официальный портал мэра столицы.

"Более 2,1 тысячи мероприятий прошло на площадках в акции "Ночь в музее" по всему городу. Музеи, галереи, школы искусств и арт-центры посетили более 520 тысяч человек", — говорится в сообщении.

Отмечается, что самыми посещаемыми московскими музеями стали музей-усадьба "Коломенское" — 68 420 человек, государственный музей-заповедник "Царицыно" — 66 200 человек, Музей Москвы — 13 900 человек, Государственный исторический музей — 10 300 человек, Дарвиновский музей — 9900 человек.

Ежегодная акция, посвященная Международному дню музеев, прошла в Москве 20 мая, участниками мероприятия стали более 200 музеев, галерей, школ искусств и арт-центров.

Всего по России в акции участвовали 80 регионов. Главными темами акции в 2017 году стали 100-летие революции 1917 года и Год экологии в России.