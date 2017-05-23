Критик оценил шансы фильма Звягинцева на фестивале в Канне

КАНН, 23 мая – РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, пока единственная картина, которая достойна Пальмовой ветви, считает кинокритик Джейсон Горбер.
"Нелюбовь" — это действительно большое кино. Мне нравится, что все недостатки, которыми страдал "Левиафан", в этом фильме устранены. Вообще конкурс в этом году пока не очень впечатляет, "Нелюбовь" на сегодняшний момент – единственный фильм, который достоин Пальмовой ветви", — сказал Горбер РИА Новости.
По его словам, сложная социальная проблематика в фильме сочетается с невероятной визуализацией.
При этом глава группы компаний "Планета Информ", продюсер Дмитрий Литвинов рассказал РИА Новости, что "Нелюбовь" — кино, с одной стороны, остросоциальное, а с другой — очень глубокое, драматичное.
"Потеря семейных ценностей, а главное – детей, в угоду своей личной прихоти, престижа в социальных сетях, положения в обществе и на работе, торговля верой – вот те ложные ценности, которые сейчас играют в нашем обществе ведущую роль. В этой драме каждый из нас может увидеть себя, задуматься о своей реальности, о своих отношениях с близкими людьми, об утрате того, без чего человеку практически ничего и не остается. Это настоящий, честный фильм про жизнь", — заметил он.
Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. Премьера фильма прошла в четверг. Пока он получил самую высокую оценку кинокритиков по версии рейтинга журнала Screen — 3,2 балла.