Критик оценил шансы фильма Звягинцева на фестивале в Канне

КАНН, 23 мая – РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", который участвует в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, пока единственная картина, которая достойна Пальмовой ветви, считает кинокритик Джейсон Горбер.

"Нелюбовь" — это действительно большое кино. Мне нравится, что все недостатки, которыми страдал "Левиафан", в этом фильме устранены. Вообще конкурс в этом году пока не очень впечатляет, "Нелюбовь" на сегодняшний момент – единственный фильм, который достоин Пальмовой ветви", — сказал Горбер РИА Новости.

По его словам, сложная социальная проблематика в фильме сочетается с невероятной визуализацией.

"В картине есть моменты такой острой кинематографичности, что они заставят вас задыхаться. Некоторые, как сцены с отчаянно плачущим ребенком, такие эмоциональные и неожиданные, что пугают, как фильмы ужасов. Вы не увидите ничего пронзительнее на экранах в этом году", — подчеркнул собеседник агентства.

При этом глава группы компаний "Планета Информ", продюсер Дмитрий Литвинов рассказал РИА Новости, что "Нелюбовь" — кино, с одной стороны, остросоциальное, а с другой — очень глубокое, драматичное.

"Потеря семейных ценностей, а главное – детей, в угоду своей личной прихоти, престижа в социальных сетях, положения в обществе и на работе, торговля верой – вот те ложные ценности, которые сейчас играют в нашем обществе ведущую роль. В этой драме каждый из нас может увидеть себя, задуматься о своей реальности, о своих отношениях с близкими людьми, об утрате того, без чего человеку практически ничего и не остается. Это настоящий, честный фильм про жизнь", — заметил он.

Фильм рассказывает о непростом разводе молодой супружеской пары, которая так поглощена своими личными проблемами, что полностью забывает о своем двенадцатилетнем сыне Алеше, который однажды убегает из дома и пропадает. Премьера фильма прошла в четверг. Пока он получил самую высокую оценку кинокритиков по версии рейтинга журнала Screen — 3,2 балла.