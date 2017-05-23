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Культура

Андрей Мерзликин: не нужно судить об эпохе по "Фейсбуку"

10:5023.05.2017
(обновлено: 10:52 23.05.2017)
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© Фото : PR-НТВСъемки телесериала Хождение по мукам (2017)Съемки телесериала Хождение по мукам (2017)
© Фото : PR-НТВ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. В Пятигорске завершился этап съемок новой экранизации "Хождения по мукам" с Анной Чиповской и Юлией Снигирь в роли сестер Булавиных. Сериал по эпопее Алексея Толстого посвящен Первой мировой войне, событиям 1917 года и Гражданской войне. Планируется, что он выйдет в ноябре к столетию Революции и станет одной из главных премьер нового телесезона канала НТВ, который сейчас активно меняет свой формат, уходя от имиджа канала-скандалиста, специализирующегося на бандитских сериалах. 

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© Фото предоставлено пресс-службой НТВ
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"Хождение по мукам" — масштабный исторический проект с обилием костюмов, декораций, массовки и батальных сцен, созданный при поддержке министерства культуры. Его съемки стартовали в октябре 2016 года в Санкт-Петербурге и продолжились в Москве. Три весенних месяца съемочная группа провела на Северном Кавказе, а завершится производство в Риге. 

Руководит процессом один из опытнейших отечественных режиссеров Константин Худяков ("Кто заплатит за удачу?", "Успех"), а в кадре можно увидеть многих известных актеров, таких как Антон Шагин, Евгений Стычкин, Александр Яценко, а также Светлану Ходченкову и Андрея Мерзликина, которому досталась роль афериста Жадова. 

Во время одной из финальных сцен в Пятигорске Андрей Мерзликин пообщался с РИА Новости и рассказал, кому и зачем нужна третья экранизация "Хождения по мукам" и почему это произведение нужно читать и смотреть именно сейчас. 

— Андрей, мы с замиранием сердца смотрели на ваши со Светланой Ходченковой мартовские купания в озере Тамбукан. Зачем вы полезли в воду?

— Теперь я уже могу развеять этот миф, который специально поддерживал, особенно для моих подписчиков в "Инстаграме". Мы снимали сцену, где наши герои выходят из ледяной воды. Конечно же, под одеждой у меня и Светланы были гидрокостюмы, и нам так и так надо было лезть в воду. Но мы же артисты! Игра — корень нашей профессии. 

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Неинтересно заниматься профессией, если тебе скучно. Поэтому мы находим время для веселья и делимся им со зрителями и подписчиками. Есть у меня такая рубрика: вести трансляцию с площадки, и те, кто на меня подписан, могут иногда заглянуть за кулисы. Но я, правда, никому не рассказывал о том, как я разыграл эту сцену "на слабо", — вы первые.

— Что за эпизод тогда снимался?

— Мы играем лихую пару. Аркадий Жадов и Лиза Расторгуева — это Кот Базилио и Лиса Алиса из другого известного произведения Алексея Толстого. В лихие революционные годы они промышляют бандитизмом в чистом виде. Кривая жизненных путей заносит их в разные города, преступления и погони сменяют друг друга. Мы все время куда-то бежим и кого-то грабим, уже раза три или четыре выпрыгивали из окон. 

У меня такое ощущение, что наши герои специально забираются повыше, чтобы потом спрыгнуть оттуда и бежать, плыть, тонуть. В этот раз мы оказались в очередной пограничной ситуации, и нужно было скрыться. Но не хочется раскрывать все сюжетные подробности. 

© Фото : PR-НТВСъемки телесериала "Хождение по мукам" (2017)
© Фото : PR-НТВ
Съемки телесериала "Хождение по мукам" (2017)

Наши герои отвечают за экшен, чтобы в фильме были не только длинные разговоры о Революции и той России, которую мы потеряли. Задача наших персонажей — взбудоражить зрителя, добавить в повествование "градус истории", показать, что страну в то время действительно штормило так, что не дай Бог это когда-то повторится. 

Я надеюсь, что главная идея этого фильма дойдет до понимания зрителя, а мы особенно рассчитываем на молодого зрителя. Старшее поколение, к которому отношу себя и я, выросшее на двух великолепных экранизациях, прекрасно знает "Хождения по мукам". Но Константин Худяков собрал еще одну хорошую команду, чтобы в столетие Революции вновь прикоснуться к драматическим событиям тех лет и рассказать о том, что и сейчас актуально.

— Почему вам кажется, что произведение "Хождение по мукам" сейчас актуально?

— Россия постоянно живет в каком-то предреволюционном состоянии, а сейчас это особенно ощущается. Эта эпопея дает повод поразмышлять о том, действительно ли так полезно лекарство под именем "революция", задумываются ли люди о ее последствиях. Константин Павлович Худяков именно это нам и проговаривал. 

Задача искусства заключается в том, чтобы не только развлекать, но и давать повод задуматься. О чем именно? Смотрите сами. Так и напишите: "Смотрите на канале НТВ "Хождение по мукам", — сказал Мерзликин голосом Левитана" (смеется).

© Фото : PR-НТВСъемки телесериала "Хождение по мукам" (2017)
© Фото : PR-НТВ
Съемки телесериала "Хождение по мукам" (2017)
Толстой сам жил в то время и был знаком с людьми, которые потом стали героями его романа. Все, что здесь показано, не фантасмагория и не выдумка. А Худяков предлагает нам, жителям современной России, еще раз взглянуть на те события. 

Теперь мы уже многое знаем, многие архивы открыты. И надо заметить, что Худяков с огромной любовью относится к людям вообще и персонажам Толстого в частности. Он никого не осуждает, даже моего героя. Хотя про него мне самому хочется иногда спросить: "А за что его можно любить, чтобы ему так много времени уделять?".

Режиссер Дмитрий Давыдов на фестивале Движение
© Фото : предоставлено пресс-службой фестиваля "Движение"/ Геннадий Авраменко
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— Неужели есть за что?

— Константин Павлович нашел эти моменты — и даже нашел смелость внедряться в драматургию Толстого и утвержденного сценария. Он прямо во время съемок может изменить сцену, чтобы очеловечить Жадова. 

Жадов — это квинтэссенция общества. Человек прекрасного воспитания и образования, с офицерским прошлым, в котором понятия чести и достоинства значили очень много. Он понимал, как себя вести и что говорить в любом обществе и любой ситуации. И вот практически за один день он все это отметает, становится человеком самых простых и низменных инстинктов. И фамилия его соответствует: у него жадность к саморазрушению, озверению. 

© Фото : PR-НТВСъемки телесериала "Хождение по мукам" (2017)
© Фото : PR-НТВ
Съемки телесериала "Хождение по мукам" (2017)

— Скажите, вас в школе мучили Толстым?

— Того Толстого, о котором мы говорим, нам не преподавали. Мы его больше знали по "Приключениям Буратино". Мучили Толстым Львом Николаевичем. И только сейчас он становится мне понятным! Читая его теперь, я понимаю его величие, уникальность опыта, необходимость, чтобы его произведения читались каждым поколением. 

Это сложно понять в седьмом или восьмом классе, но надо читать Толстого! Пускай поначалу это будут не самые сложные произведения. Начните не с "Анны Карениной" и "Войны и мир" — начните с рассказов. Они изменят вас. 

Участники театрального фестиваля Толстой weekend
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Толстой weekend
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Серафим Саровский говорил, что нужно изменить себя — и спасутся тысячи. Начни меняться с мелочей, начни с хорошей литературы. В этом есть шаг уважения к самому себе. Читаешь хорошую литературу — начинаешь общаться с теми, с кем можешь ее обсудить. Меняется круг общения — другой человек тебе будет что-то хорошее транслировать из прочитанного. Ты даже питаться начинаешь по-другому! И вот уже меньше веришь "Фейсбуку", не судишь об эпохе по постам в соцсетях. Ты становишься человеком размышляющим, который может поделить услышанное на два и противопоставить свое мнение массе негатива. А то вокруг все только и знают, что ворчат. 

Со мной такое произошло. Да, в советское время мне отбили желание читать. Ну тяжело мне давалось "Преступление и наказание" Достоевского в восьмом классе! Я буквально прорывался сквозь него, но так и не осилил. Но когда я сделал это в 30 лет, то побежал за Достоевским и проглатывал его книги — как человек, который голодал всю жизнь. Ел, как самую лучшую еду, — будто мне лобстеров в ресторане накрыли. 

© Фото : PR-НТВСъемки телесериала "Хождение по мукам" (2017)
© Фото : PR-НТВ
Съемки телесериала "Хождение по мукам" (2017)

Мне важно, чтобы зритель и читатель тоже постепенно менялся, пусть и в более позднем возрасте. В 30 лет у многих рождаются дети — может быть, они увидят в руках книгу, на которой написано "Толстой", и запомнят: папа читал, может, и я прочту в его возрасте. В этом и есть связь поколений.

Поколение — это то, что ты делаешь и что видят твои дети: с кем ты общаешься, что слушаешь, какие книги читаешь, кто приходит к тебе в гости и на каком языке ты с ними разговариваешь. Все имеет значение. Мне кажется, сейчас есть возможность ренессанса во всем: в культуре, истории, творчестве, традиции. У нас сейчас такое голое поле: строй не хочу! Перед нами огромная целина — надо искать хороших людей, готовых двинуться вперед. 

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