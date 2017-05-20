Мединский предложил сотрудникам центра Рерихов работу в новом музее

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Все сотрудники международного центра Рерихов (МЦР) могут приходить на работу в новый музей Рерихов, который будет создаваться на базе музея Востока, поскольку планируется расширение штата, об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский в ходе открытой лекции в центральном музее Великой Отечественной войны в субботу.

"Наши политика заключается в том, что всех этих сотрудников надо взять на работу, если они любят Рерихов, знают о них, пусть приходят. Мы будем расширять штат музея Востока, потому что создание нового большого музея Рерихов потребует специалистов", — сказал Мединский.

4 апреля Мосгорсуд признал законным решение Росимущества о передаче Государственному музею Востока усадьбы Лопухиных в центре Москвы, где располагался международный центр Рерихов. Как сообщили в министерстве, усадьба Лопухиных еще осенью 2015 года перешла в федеральную собственность и была передана государственному музею Востока, а законность таких действий Росимущества подтверждена решениями судов.

В Минкультуры РФ также рассказали, что Росимущество как собственник проводило проверки, в ходе которых были обнаружены многочисленные нарушения со стороны Международного центра Рерихов: "предоставление помещений третьим лицам, реконструкция строения без разрешительной документации, самовольная постройка объекта капитального строительства".

В данный момент в усадьбе Лопухиных работает комиссия по описи находящегося там имущества. В ее состав входят сотрудники музея Востока, общественники, представители Института востоковедения, сотрудники музея Рериха из Нью-Йорка. Они провели полное описание экспозиции музея и работают над описанием депозитария. Комиссия планирует завершить работу к концу мая. В ходе работы в депозитарии удалось выявить некоторые картины Николая Рериха, чья подлинность вызывает сомнения. После описания всей коллекции будет проведена профессиональная экспертиза.