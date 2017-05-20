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Культура

Ночь музеев: Золото Колчака, партизанская землянка и родина динозавров

03:1020.05.2017
(обновлено: 03:24 20.05.2017)
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© Фото : NVOВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Архивное фотоВсероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства. Архивное фото
© Фото : NVO

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Жители российских регионов в "Ночь музеев" примут участие в Азовском походе Петра I, узнают, куда исчезло золото Колчака, побывают в "ленинской комнате" и увидят дефиле с вятскими ящерами.

Дальний Восток: золото Колачака и экскурсия на чердак

Государственная Третьяковская галерея. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Поляков
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Ночь открытых дверей: "Оттепель" в Третьяковке и квест в Пушкинском
Один из старейших музеев на Дальнем Востоке – Хабаровский краевой музей имени Гродекова — предлагает своим полуночным гостям узнать, куда исчезло золото Колчака и действительно ли Керенский переодевался в женское платье, чтобы сбежать из Петрограда после революции 1917 года. В музее истории Хабаровска 19 мая пройдет акция "Ночь в музее" на основе произведения Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита". Музейщики обещают "сеанс магии", живую музыку, демонстрацию образцов оружия Второй мировой войны и мастер-классы.

Во Владивостоке, в единственном сохранившемся в России доме, где жил и творил писатель, ученый и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, автор романа "Дерсу Узала", проведут выставку и лекцию о нем, покажут фильм 1928 года о жизни удэгейцев.

Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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В Петербурге более 110 культурных заведений работают в "Ночь музеев"
В Благовещенске откроется новая выставка "Ленинская комната", где будут представлены автобиографии, анкеты, другие подлинные документы участников революционных событий и гражданской войны в Амурской области. Также пройдет тематический квест "Белое и красное", можно будет увидеть экспозицию "В гостях у благовещенских брандмейстеров" и побывать на чердаке музея, здание которого было построено в 1894 —1911 году военным инженером Эдуардом Шефером.

В Южно-Сахалинске в областном краеведческом музее проведут экскурсию "Сахалинский динозавр: возвращение на родину" о доставленной недавно из Японии реплике скелета Nipponosaurus sachalinensis – единственного найденного на Сахалине динозавра.

Сибирь: монетный двор и родина динозавров

В Новосибирске для всех желающих будут организованы пешие бесплатные экскурсии по Михайловской набережной. Вечером пролет первого моста через Обь превратится в экран площадью 100 квадратных метров. На нем новосибирцы увидят уникальные кинохроники из жизни города.

Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Посетители крымских музеев увидят шоу, поищут клад и встретят привидение
В Барнауле посетителям "музейной ночи" предложат дегустацию алтайских фитонапитков: бальзамов, чаев банных с липой, земляникой, малиной, смородиной. В музее пчеловодства расскажут все о жизни этих полезных насекомых и проведут мастер-класс по откачиванию меда.

В Иркутском областном художественном музее пройдет демонстрация коллекций одежды и украшений из натуральных материалов от иркутских дизайнеров. Музей декабристов вспомнит советские времена: здесь будет работать танцплощадка, состоится концерт вокально-инструментального ансамбля и мастер-класс по танцам, популярным в середине прошлого века.

Музей-усадьба имени В.И. Сурикова в Красноярске покажет посетителям гармоничное сосуществование человека и природы. Гостям усадьбы помогут прочесть город по-новому и понять, как природа вдохновляет художников.

В отделе истории Кемеровского областного краеведческого музея можно будет примерить одежду прошлого столетия. В отделе природы можно отправиться в настоящую экспедицию. Можно будет принять участие в квест-игре, победителей которой ждут бесплатные путевки на кузбасскую "родину" динозавров — в село Шестаково.

Центр: ночь на кладбище и мир наощупь

Театральный занавес. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В музее-заповеднике в Чехове откроется фестиваль "Мелиховская весна"
В Туле в "Ночь музеев" откроется сезон ночных экскурсий по одному из самых старых в России кладбищ – Всехсвятскому, где сохранились саркофаги, часовни, кресты, выполненные в стилях от барокко до модерна.

В Ярославском музее-заповеднике посетителей ждут мастер-класс "Сердечный сувенир", интеллектуальная игра "Разум и чувства", поэтические дуэли, экспозиция "Тайный язык любви". Одной из самых интересных станет площадка "Мир наощупь", передвигаться по которой придется с завязанными глазами. Посетители попытаются определить предметы наощупь, угадать запахи, а кроме того, им предложат нарисовать любовное послание.

В Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства посетители увидят макеты кораблей и петровских вододействующих заводов, смогут принять участие в азовском походе на интерактивном игровом столе, окунуться в атмосферу курортного Липецка XIX века, примерить коромысло и узнать, как вода попадает людям в дома.

Акция Ночь в музее в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мосгордума впервые присоединится к акции "Ночь в музее"
Брянский мемориальный комплекс "Партизанская поляна" организует "партизанский костер" на привале, при свете фонарей посетителям расскажут об истории партизанского движения.

В Белгородской области музей "Третье ратное поле России" пригласит гостей на праздничную программу "Ретро весна", посвященную шестидесятым годам эпохи СССР. Предмузейная территория будет оформлена в стилистике советского городского парка, в котором пройдут показы мод, организованы различные конкурсы и традиционные парковые развлечения под музыку духового оркестра.

Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в числе прочих экспозиций будет представлена "Супероружие Каменного века", где посетители увидят выставленное впервые оружие из бивня мамонта.

Урал: речь Ленина и формула здоровья

Посетители на открытии выставки Энди Уорхол. Вымирающие виды в Дарвиновском музее в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Половина россиян несколько лет не была в музее, показал опрос
В Свердловском областном краеведческом музее для гостей будут организованы экскурсии по открывшейся накануне выставке "Урал. Революция. Судьбы". Посетители смогут самостоятельно составить пламенную речь от лица Владимира Ильича Ленина или придумать агитационный плакат.

Курганский областной краеведческий музей предложит посетителям отравиться на прогулку по ночному лесу и совершить путешествие в каменный век. Кроме того, пройдет интерактивная программа к юбилейному году Революции 1917 года "Грозный 1917".

Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске пообещал в день акции раскрыть тайну "Формулы здоровья", которая в свое время помогала известным геологам, нефтяникам, первопроходцам преодолевать трудности на пути освоения Западной Сибири.

Музей Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Музей Московского Кремля впервые примет участие в акции "Ночь в музее"
В окружном Музейно-выставочном центре Салехарда (ЯНАО) откроются сразу четыре новых экспозиции. Среди них — обновленная выставка "Время мамонта", которая после переэкспозиции пополнилась очередным представителем ледниковой эпохи — мамонтенком Машей, чей возраст захоронения оценивается археологами в 40 тысяч лет. Начало XX века на Крайнем севере воссоздаст интерактивная площадка "Красный чум" — это пространство, оформленное в соответствии с оснащением советского кочевого культурно-просветительского центра. Дополнит атмосферу фондохранилище, которое представит мини-экспозицию "Ямальская ЛЕНИНИАНА" с экскурсией "Романтика советского мифа" — нестандартным прочтением известной и всеми любимой картины "Ленин на Ямале".

Кавказ: таинственное похищение и поручик Лермонтов

Посетители знакомятся с экспозицией во время проведения международной акции Ночь в музее. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сон - для слабаков! "Ночь в музее" ждет москвичей на экскурсии и квесты
В Ингушетии акция пройдет на трех площадках: в Ингушском государственном музее краеведения имени Мальсагова, Мемориальном комплексе жертвам репрессий и Государственном музее изобразительных искусств. Участников акции ждут бесплатные экскурсии по залам, мастер-классы по пластилиновой живописи, бисероплетению, топиарию, вышивке лентами и другим видам декоративно-прикладного искусства, фотовыставки, демонстрация исторических фильмов, выставки нумизматики и презентация блюд ингушской кухни.

В Дагестане впервые пройдет исторический квест под названием "Таинственное похищение в ханском дворе". В историко-краеведческом музее, который расположен в Хунзахе, будет разыгран реальный сценарий исторических событий, которые имели место в XIX веке.

В Пятигорске посетителей музея Лермонтова ждут литературно-музыкальные композиции, современная поэзия в исполнении авторов, классическая и современная музыка, интерактивная программа для детей и взрослых "В гостях у поручика Лермонтова".

В Национальном музее Северной Осетии можно будет посетить выставку "История без искажений" и принять участие в экскурсии на учебную базу-оранжерею.

Северо-запад: домик няни и ночной Изборск

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Петербургская "Ночь музеев" в этом году отмечает 10-летний юбилей. Вечером и ночью в Северной столице откроются более 110 музеев, галерей, библиотек, концертных и выставочных залов. Музей-заповедник "Царское Село" впервые откроет в "Ночь музеев" оранжерейный комплекс "Верхние теплицы". Русский музей подготовил специальные экскурсии по Летнему саду с рассказом о том, как менялся сад на протяжении столетий. В Музее обороны и блокады Ленинграда экскурсоводы расскажут, как горожане ликвидировали экологические последствия войны, разбивали мемориальные парки, разминировали землю и море.

Музей-заповедник "Старая Ладога" в Волховском районе Ленинградской области предложит гостям принять участие в квесте "Тайны Ладожской крепости". Гостям музея-заповедника представится возможность побывать в недоступных в обычное время местах. Посетители музея "Дом станционного смотрителя" в деревне Выра Гатчинского района смогут посетить почтовую станцию XIX века. В эту ночь они смогут погрузиться в эпоху гужевого, экологически чистого транспорта и узнают о способах и особенностях путешествия на лошадях, о ямщиках и кучерах, научатся определят масти лошадей. В музее "Домик няни А.С.Пушкина" в Гатчинском районе можно будет узнать о быте крепостных крестьян, запланирована также программа "Сядем рядком, да поговорим ладком", в том числе народные загадки о предметах быта, изготовление оберега.

Военнослужащие Президентского полка во время церемонии развода пеших и конных караулов на Соборной площади Московского Кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Развод караулов в рамках "Ночи музеев" 21 мая можно будет увидеть бесплатно
Государственный музей-заповедник "Изборск" в Псковской области проведет экскурсию по ночному Изборску. Мемориальный музей-усадьба Мусоргского (филиал Псковского музея-заповедника) покажет театрализованное представление "Подруженьки" с реконструкцией купеческого быта, а в музее Римского-Корсакова запланировано исполнение сцен из опер композитора.

В Новгородском детском музейном центре будет работать "Республика ШКИД", где пройдут свободные уроки, мастер-классы и перфомансы. В музее изобразительного искусства состоится акция "Футуристы в Дворянском собрании", где выступят, в том числе, студенты колледжа искусств имени Рахманинова.

В мурманском художественном музее посетители примут участие в торжественном открытии выставки "Древо жизни". Кроме того, в музее откроется выставка "Твоё здоровье в твоих руках", посвящённая Году экологии в России. Торжественная церемония открытия акции в Мурманском областном краеведческом музее пройдет с участием оркестра Штаба Северного флота и учащихся Детской театральной школы города Мурманска. В этот вечер посетители познакомятся с общественными и ведомственными музеями Мурманска, примут участие в акции "Я – экскурсовод", гашении музейным штемпелем, интеллектуальной игре "60 секунд" и проверят свои знания в краеведческом диктанте. Гости музея также создадут стенгазету "Музейная молния" и посетят выставку "Революционный 1917. Документы свидетельствуют" из московского Музея современной истории России.

Приволжье: шоу энергомагов и родина Ленина

Посетители акции Ночь в музее. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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В "Путевом дворце" и усадьбе Блока пройдет акция "Ночь музеев"
В Нижегородском государственном художественном музее экскурсии будут посвящены волжским пейзажам и парковой культуре. Будут также организованы мастер-классы по историческим танцам, юные посетители смогут рисовать на асфальте перед музеем, а в завершении "Ночи" будет продемонстрировано песочное шоу на стене Дома Сироткиных.

В Волго-Вятском филиале ГЦСИ, расположенном на территории Нижегородского кремля в здании Арсенала, зрителей ожидают марафон авторских экскурсий от стрит-арт художников, музыка на свежем воздухе, художественные мастерские, лекции.

Кировский музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики предложит посетителям новую экспозицию "О предприятиях космической отрасли", Вятский палеонтологический музей – дефиле с вятскими ящерами, научное шоу и танцевальные программы. В Музее энергетики всех желающих ждут "Шоу энергомагов", электроаттракционы, тематический кинозал, конкурсы, возможность сделать уникальное и безопасное селфи у опоры электропередачи в фирменной спецодежде.

В Уфе акция "Ночь музеев" начнется по традиции у музея почты, который расположен на "нулевом километре" города.

В уфимском аэропорту любители авиации смогут увидеть знаменитый самолет-тренажер Ту-154Б-2, который с 1983 по 1997 годы принадлежал ВВС России. Гости аэропорта смогут подняться на борт и даже посидеть в кабине пилота за штурвалом.

Открытие музея М. Цветаевой после реконструкции
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Москве после реставрации открылся Дом-музей Цветаевой
Одной из основных тем на родине Владимира Ленина в Ульяновской области станет столетие Октябрьской революции. В программе для школьников дома-музея Ленина — лекции об известных меценатах и о быте и жизни семьи Ульяновых, подвижные игры XIX века под названием "Играем вместе с Ульяновыми". В квартире-музее Ленина состоится экскурсия "Неизвестные страницы жизни семьи Ульяновых в Симбирске". В музее "Конспиративная квартира симбирской группы РСДРП" проведут квест для детей "Загадка старого письма". Участникам предстоит найти в здании музея тайники, в которых симбирские революционеры прятали оружие, листовки, нелегальную литературу.

В музее "Самара Космическая" гостям покажут ракетные двигатели, космические аппараты и спутники. Также экскурсоводы расскажут самарцам о быте космонавтов на орбитальной станции.

В музее истории сберегательного дела посетителям расскажут об уникальных специалистах печатной фабрики "Гознак", которые разрабатывали эскизы, гравировали печатные формы элементов оформления советских и зарубежных денег, ценных бумаг, почтовых марок и открыток.

Юг: полночь и Париже и винтовка Мосина

Музейный проект Коломенская пастила в Коломне
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Пастила, подлодка или вечная мерзлота: выбери лучший музей России
Волгоградский областной краеведческий музей в честь международной акции устроит спецгашение блока из четырёх марок, посвящённых 100-летию революции 1917 года.

На площади перед входом в музей-заповедник "Сталинградская битва" каждый желающий при помощи опытных инструкторов сможет овладеть приёмами обращения с кнутом и казачьей шашкой. Кроме того, пройдут мастер-классы по разборке и сборке макетов стрелкового вооружения и изготовлению народной мягкой игрушки, свои двери откроет тематическое фотоателье и вагон-теплушка.

Ростовская область также присоединится к "Музейной ночи". Ростовский музей изобразительных искусств устроит акцию "Полночь в Париже в стиле "Авангард". Горожане смогут принять участие в пешеходной экскурсии по центральным улицам донской столицы, а также посмотреть дефиле исторических костюмов. Аксайский военно-исторический музей организует "Путешествие в прошлое". А Волгодонский эколого-исторический музей расскажет об обычаях и природоохранных традициях донского казачества.

Розовый зал музея-усадьбы «Люблино»
© Официальный сайт Мэра Москвы
В Москве в музее-усадьбе "Люблино" состоится концерт "В мире фантазии"
На Кубани Ночь музеев будет посвящена 80-летию со дня образования Краснодарского края. В Краснодаре будут экспонироваться передвижные выставки, посвященные основным событиям истории региона.

В Астраханском краеведческом музее будут работать "Подпольная типография", "Штаб революции", можно будет разобрать и собрать винтовку Мосина. Желающих "посвятят" в пионеры. Центральным событием в Астраханском кремле станет тематическая экскурсия по местам боевой славы.

Крым: клад во дворце и революция в музее

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Музеи Московского Кремля планируют выставки в Китае и Японии
Музей-заповедник "Херсонес Таврический" подготовил светомузыкальную театрализованную экскурсию по древнему городу. В Ливадийском дворце расскажут о жизни царской семьи Николая II, а для юных посетителей организуют исторический квест с поиском клада Романовых, оставленного царской династией сто назад.

Концерт с музыкальными шедеврами Вивальди, Моцарта, Верди, а также экскурсии запланировал Бахчисарайский музей-заповедник. Украсит концерт выступление испанского дирижера Хесуса Навейра.

Гостей Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника обещают повести на площадку у памятника десантникам, возвышающегося над оборонительным рвом со стороны моря, откуда открывается панорама строительства моста через Керченский пролив.

Вид на Собор Василия Блаженного, мавзолей В.И. Ленина и Спасскую башню Московского кремля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подземный археологический музей в Кремле откроют в течение года
Центральный музей Тавриды подготовил "Манифест отношений", призванный изучить современное общество, объединенное соцсетями и разобщенное в реальности.

Ночь музеев в Крыму также посвятят событию, совершившему сто лет назад настоящую революцию в искусстве. Тогда в Нью-Йорке художник Марсель Дюшан впервые представил свой знаменитый "Фонтан". В честь этого события молодые крымские художники устраивают свою маленькую революцию: зритель увидит современный театр и выступление танцоров, объекты, инсталляции и перформанс.

Калининград: ночь в зоопарке и велоквест

Здание Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости / Анжела Бабенко
В Эрмитаже в июне выставят уникальную экспозицию из Музея Египта в Турине
Двенадцатая "Музейная ночь" по сложившейся уже традиции растянется на две — в ночь на 20 мая она пройдет в Калининграде, а в ночь на 21 мая — в муниципалитетах области. В этом году ночь музеев объединит 28 площадок и три дополнительных проекта: "Народный экскурсовод", экскурсии на речном трамвайчике и велоквест. Между музеями, которые входят в маршрут единого билета, их в этом году семь, будут курсировать бесплатные автобусы. Вне автобусного маршрута в Калининграде появились две новых точки — Музей занимательных наук Эйнштейна и музейная площадка Главного управления МЧС России по области. Калининградский зоопарк решил присоединиться к акции в ночь на 21 мая.

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