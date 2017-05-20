Ночь музеев: Золото Колчака, партизанская землянка и родина динозавров

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Жители российских регионов в "Ночь музеев" примут участие в Азовском походе Петра I, узнают, куда исчезло золото Колчака, побывают в "ленинской комнате" и увидят дефиле с вятскими ящерами.
Дальний Восток: золото Колачака и экскурсия на чердак
Во Владивостоке, в единственном сохранившемся в России доме, где жил и творил писатель, ученый и исследователь Дальнего Востока Владимир Арсеньев, автор романа "Дерсу Узала", проведут выставку и лекцию о нем, покажут фильм 1928 года о жизни удэгейцев.
В Южно-Сахалинске в областном краеведческом музее проведут экскурсию "Сахалинский динозавр: возвращение на родину" о доставленной недавно из Японии реплике скелета Nipponosaurus sachalinensis – единственного найденного на Сахалине динозавра.
Сибирь: монетный двор и родина динозавров
В Новосибирске для всех желающих будут организованы пешие бесплатные экскурсии по Михайловской набережной. Вечером пролет первого моста через Обь превратится в экран площадью 100 квадратных метров. На нем новосибирцы увидят уникальные кинохроники из жизни города.
В Иркутском областном художественном музее пройдет демонстрация коллекций одежды и украшений из натуральных материалов от иркутских дизайнеров. Музей декабристов вспомнит советские времена: здесь будет работать танцплощадка, состоится концерт вокально-инструментального ансамбля и мастер-класс по танцам, популярным в середине прошлого века.
Музей-усадьба имени В.И. Сурикова в Красноярске покажет посетителям гармоничное сосуществование человека и природы. Гостям усадьбы помогут прочесть город по-новому и понять, как природа вдохновляет художников.
В отделе истории Кемеровского областного краеведческого музея можно будет примерить одежду прошлого столетия. В отделе природы можно отправиться в настоящую экспедицию. Можно будет принять участие в квест-игре, победителей которой ждут бесплатные путевки на кузбасскую "родину" динозавров — в село Шестаково.
Центр: ночь на кладбище и мир наощупь
В Ярославском музее-заповеднике посетителей ждут мастер-класс "Сердечный сувенир", интеллектуальная игра "Разум и чувства", поэтические дуэли, экспозиция "Тайный язык любви". Одной из самых интересных станет площадка "Мир наощупь", передвигаться по которой придется с завязанными глазами. Посетители попытаются определить предметы наощупь, угадать запахи, а кроме того, им предложат нарисовать любовное послание.
В Липецком музее народного и декоративно-прикладного искусства посетители увидят макеты кораблей и петровских вододействующих заводов, смогут принять участие в азовском походе на интерактивном игровом столе, окунуться в атмосферу курортного Липецка XIX века, примерить коромысло и узнать, как вода попадает людям в дома.
В Белгородской области музей "Третье ратное поле России" пригласит гостей на праздничную программу "Ретро весна", посвященную шестидесятым годам эпохи СССР. Предмузейная территория будет оформлена в стилистике советского городского парка, в котором пройдут показы мод, организованы различные конкурсы и традиционные парковые развлечения под музыку духового оркестра.
Во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в числе прочих экспозиций будет представлена "Супероружие Каменного века", где посетители увидят выставленное впервые оружие из бивня мамонта.
Урал: речь Ленина и формула здоровья
Курганский областной краеведческий музей предложит посетителям отравиться на прогулку по ночному лесу и совершить путешествие в каменный век. Кроме того, пройдет интерактивная программа к юбилейному году Революции 1917 года "Грозный 1917".
Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске пообещал в день акции раскрыть тайну "Формулы здоровья", которая в свое время помогала известным геологам, нефтяникам, первопроходцам преодолевать трудности на пути освоения Западной Сибири.
Кавказ: таинственное похищение и поручик Лермонтов
В Дагестане впервые пройдет исторический квест под названием "Таинственное похищение в ханском дворе". В историко-краеведческом музее, который расположен в Хунзахе, будет разыгран реальный сценарий исторических событий, которые имели место в XIX веке.
В Пятигорске посетителей музея Лермонтова ждут литературно-музыкальные композиции, современная поэзия в исполнении авторов, классическая и современная музыка, интерактивная программа для детей и взрослых "В гостях у поручика Лермонтова".
В Национальном музее Северной Осетии можно будет посетить выставку "История без искажений" и принять участие в экскурсии на учебную базу-оранжерею.
Северо-запад: домик няни и ночной Изборск
Музей-заповедник "Старая Ладога" в Волховском районе Ленинградской области предложит гостям принять участие в квесте "Тайны Ладожской крепости". Гостям музея-заповедника представится возможность побывать в недоступных в обычное время местах. Посетители музея "Дом станционного смотрителя" в деревне Выра Гатчинского района смогут посетить почтовую станцию XIX века. В эту ночь они смогут погрузиться в эпоху гужевого, экологически чистого транспорта и узнают о способах и особенностях путешествия на лошадях, о ямщиках и кучерах, научатся определят масти лошадей. В музее "Домик няни А.С.Пушкина" в Гатчинском районе можно будет узнать о быте крепостных крестьян, запланирована также программа "Сядем рядком, да поговорим ладком", в том числе народные загадки о предметах быта, изготовление оберега.
В Новгородском детском музейном центре будет работать "Республика ШКИД", где пройдут свободные уроки, мастер-классы и перфомансы. В музее изобразительного искусства состоится акция "Футуристы в Дворянском собрании", где выступят, в том числе, студенты колледжа искусств имени Рахманинова.
В мурманском художественном музее посетители примут участие в торжественном открытии выставки "Древо жизни". Кроме того, в музее откроется выставка "Твоё здоровье в твоих руках", посвящённая Году экологии в России. Торжественная церемония открытия акции в Мурманском областном краеведческом музее пройдет с участием оркестра Штаба Северного флота и учащихся Детской театральной школы города Мурманска. В этот вечер посетители познакомятся с общественными и ведомственными музеями Мурманска, примут участие в акции "Я – экскурсовод", гашении музейным штемпелем, интеллектуальной игре "60 секунд" и проверят свои знания в краеведческом диктанте. Гости музея также создадут стенгазету "Музейная молния" и посетят выставку "Революционный 1917. Документы свидетельствуют" из московского Музея современной истории России.
Приволжье: шоу энергомагов и родина Ленина
В Волго-Вятском филиале ГЦСИ, расположенном на территории Нижегородского кремля в здании Арсенала, зрителей ожидают марафон авторских экскурсий от стрит-арт художников, музыка на свежем воздухе, художественные мастерские, лекции.
Кировский музей К.Э. Циолковского, авиации и космонавтики предложит посетителям новую экспозицию "О предприятиях космической отрасли", Вятский палеонтологический музей – дефиле с вятскими ящерами, научное шоу и танцевальные программы. В Музее энергетики всех желающих ждут "Шоу энергомагов", электроаттракционы, тематический кинозал, конкурсы, возможность сделать уникальное и безопасное селфи у опоры электропередачи в фирменной спецодежде.
В Уфе акция "Ночь музеев" начнется по традиции у музея почты, который расположен на "нулевом километре" города.
В уфимском аэропорту любители авиации смогут увидеть знаменитый самолет-тренажер Ту-154Б-2, который с 1983 по 1997 годы принадлежал ВВС России. Гости аэропорта смогут подняться на борт и даже посидеть в кабине пилота за штурвалом.
В музее "Самара Космическая" гостям покажут ракетные двигатели, космические аппараты и спутники. Также экскурсоводы расскажут самарцам о быте космонавтов на орбитальной станции.
В музее истории сберегательного дела посетителям расскажут об уникальных специалистах печатной фабрики "Гознак", которые разрабатывали эскизы, гравировали печатные формы элементов оформления советских и зарубежных денег, ценных бумаг, почтовых марок и открыток.
Юг: полночь и Париже и винтовка Мосина
На площади перед входом в музей-заповедник "Сталинградская битва" каждый желающий при помощи опытных инструкторов сможет овладеть приёмами обращения с кнутом и казачьей шашкой. Кроме того, пройдут мастер-классы по разборке и сборке макетов стрелкового вооружения и изготовлению народной мягкой игрушки, свои двери откроет тематическое фотоателье и вагон-теплушка.
Ростовская область также присоединится к "Музейной ночи". Ростовский музей изобразительных искусств устроит акцию "Полночь в Париже в стиле "Авангард". Горожане смогут принять участие в пешеходной экскурсии по центральным улицам донской столицы, а также посмотреть дефиле исторических костюмов. Аксайский военно-исторический музей организует "Путешествие в прошлое". А Волгодонский эколого-исторический музей расскажет об обычаях и природоохранных традициях донского казачества.
В Астраханском краеведческом музее будут работать "Подпольная типография", "Штаб революции", можно будет разобрать и собрать винтовку Мосина. Желающих "посвятят" в пионеры. Центральным событием в Астраханском кремле станет тематическая экскурсия по местам боевой славы.
Крым: клад во дворце и революция в музее
Концерт с музыкальными шедеврами Вивальди, Моцарта, Верди, а также экскурсии запланировал Бахчисарайский музей-заповедник. Украсит концерт выступление испанского дирижера Хесуса Навейра.
Гостей Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника обещают повести на площадку у памятника десантникам, возвышающегося над оборонительным рвом со стороны моря, откуда открывается панорама строительства моста через Керченский пролив.
Ночь музеев в Крыму также посвятят событию, совершившему сто лет назад настоящую революцию в искусстве. Тогда в Нью-Йорке художник Марсель Дюшан впервые представил свой знаменитый "Фонтан". В честь этого события молодые крымские художники устраивают свою маленькую революцию: зритель увидит современный театр и выступление танцоров, объекты, инсталляции и перформанс.