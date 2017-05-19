Тамбовский фестиваль "Кадетская симфония" соберет более 320 участников

ТАМБОВ, 19 мая — РИА Новости. Шестой всероссийский фестиваль "Кадетская симфония", вошедший в перечень мероприятий патриотической направленности федерального значения, пройдет в Тамбовской области с 26 по 30 мая, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

"Кадетская симфония" стала визитной карточкой города Уварово Тамбовской области и достойным поводом для событийного туризма. С каждым годом популярность этого яркого праздника растет, расширяется география фестиваля. На шестой фестиваль приедут свыше 320 участников — это 24 кадетских корпуса со всей страны. В этом году впервые прибудут на Тамбовщину делегации из Якутии, Калмыкии, ЯНАО, города Североморска Мурманской области", — сказал собеседник агентства.

На торжественном открытии фестиваля 26 мая в Уварово зрителей ждут парад кадетских корпусов в сопровождении Губернаторского духового оркестра, выступление Государственного академического ансамбля песни и танца Тамбовской области "Ивушка". Следующий день кадеты проведут в Тамбове на традиционном авиашоу. Изюминкой мероприятия станет торжественное шествие кадет. Воскресный день пройдёт в музее-усадьбе Сергея Рахманинова "Ивановка". Кадеты совершат экскурсию, а затем на Зелёной сцене состоится выступление делегаций. Также в Ивановке пройдет дружеская встреча по футболу между сборной командой представителей всех кадетских корпусов и командой общественной организации "Ветераны Афганистана и локальных войн".

На закрытие фестиваля его участники отправятся на территорию усадьбы Героя Отечественной войны 1812 года Алексея Воейкова в село Старая Ольшанка Уваровского района, где традиционно состоится событийное ориентирование, посвященное в этом году 75-летию окончания битвы под Москвой. Также кадеты попробуют свои силы в "лазертаге" и представят творческие номера на празднике национальных культур. Яркими моментами дня станут историческая реконструкция от клуба "Серебряная ладья" и показательное выступление военнослужащих спецназа. В последний день фестиваля, 29 мая делегации кадетских корпусов представят гала-концерт с показательными номерами.

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