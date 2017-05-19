Мосгордума впервые присоединится к акции "Ночь в музее"

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Парламентско-общественный центр Московской городской думы на Страстном бульваре впервые примет участие в акции "Ночь в музее", которая пройдет в Москве 20 мая, сообщили в пресс-службе столичного парламента.

В парке Мосгордумы все желающие смогут стать участниками игр и реконструкций, посвященных событиям войны 1812 года и страницам истории усадьбы семьи Гагариных. Гостей ждут серсо, бильбоке, фанты, театральные шарады, отгадки в лицах и даже знаменитая старинная гусарская забава сабраж (открывание шампанского саблей).

"Впервые Московская городская дума присоединяется к акции "Ночь в музее". Вечером в субботу в парковой зоне городского парламентско-общественного центра москвичи и гости столицы станут участниками уникального костюмированного представления и смогут окунуться в особую историческую атмосферу. Дамы и кавалеры в нарядах рубежа XVIII-XIX веков пригласят всех желающих принять участие в играх и забавах", — рассказал председатель МГД Алексей Шапошников.

Парк Мосгордумы открыли для свободного посещения 22 апреля. В нем можно гулять в выходные и праздничные дни. Парковую зону Московского городского парламентско-общественного центра на Страстном бульваре со дня открытия посетило уже более 2 тысяч человек.

Здание по адресу Страстной бульвар, 15/29, стр. 1 с 12-колонным портиком было построено в 1774-1776 годах по проекту архитектора Матвея Казакова для семьи князя Сергея Гагарина. Оно признано шедевром классицизма и вместе с другими постройками формирует усадебный комплекс на углу Страстного бульвара и улицы Петровки. В 1802 году особняк был сдан семьей Гагариных в аренду Английскому клубу. При пожаре 1812 года здание полностью выгорело и пустовало до 1828 года, когда его приобрел военный генерал-губернатор Москвы Дмитрий Голицын для устройства больницы. Здание было восстановлено и приспособлено для этой цели архитектором Осипом Бове, вместо сада был устроен усадебный парк с беседкой и фонтанами. Ново-Екатерининская больница (позднее — Городская клиническая больница №24) функционировала здесь до 2009 года.

К 2015 году парк восстановлен по сохранившимся чертежам Бове и данным, полученным в ходе археологических раскопок. Воссоздана беседка в центре парка, отреставрирована кирпичная ограда XIX века с белокаменным цоколем и карнизами столбов, которая ограждает парк со стороны Петровки.