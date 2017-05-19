В США суд назвал наследниками певца Принса шестерых его родственников

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Суд американского штата Миннесота постановил, что наследниками состояния покойного певца Принса станут шесть его родственников, передает агентство Франс Пресс.

Согласно заключению суда, в течение года другие претенденты на наследство музыканта, называющие себя его потомками, могут предоставить последние обоснования на его получение.

Ранее суд Миннесоты отклонил заявления 29 человек, утверждавших, что они могут стать наследниками части состояния певца, которое, согласно имеющимся в СМИ данным, оценивается в 300 миллионов долларов. Также судья распорядился провести ДНК-экспертизу оставшихся шести претендентов на наследство Принса.

Известный американский певец, гитарист, композитор и автор песен Принс скончался 21 апреля 2016 года в возрасте 57 лет. За свою жизнь он становился многократным лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус". В 2005 году его имя было занесено в Зал славы рок-н-ролла.