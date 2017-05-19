Картина Жан-Мишеля Баскии продана на торгах в США за $110,5 миллионов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 миллионов долларов, установив ценовой рекорд для произведений уроженца Бруклина.

Огромное полотно (1,83 на 1,73 метра) без названия изображает черную голову на голубом фоне.

Как сообщает агентство Франс Пресс, за картину шла ожесточенная борьба между присутствовавшим в зале торгов клиентом и покупателем, который торговался по телефону и в итоге одержал верх.

Баския начинал как художник граффитист, а позднее прославился работами в стиле неоэкспрессионизма. Он скончался в 1988 году от передозировки наркотиками в возрасте 27 лет.