Картина Жан-Мишеля Баскии продана на торгах в США за $110,5 миллионов

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Картина американского художника Жан-Мишеля Баскии продана на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 110,5 миллионов долларов, установив ценовой рекорд для произведений уроженца Бруклина.
Как сообщает агентство Франс Пресс, за картину шла ожесточенная борьба между присутствовавшим в зале торгов клиентом и покупателем, который торговался по телефону и в итоге одержал верх.
Баския начинал как художник граффитист, а позднее прославился работами в стиле неоэкспрессионизма. Он скончался в 1988 году от передозировки наркотиками в возрасте 27 лет.