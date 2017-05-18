Эксперты подтвердили, что Крис Корнелл покончил с собой

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Судебно-медицинские эксперты подтвердили, что лидер группы Soundgarden Крис Корнелл покончил жизнь самоубийством.

В бюро судмедэкспертизы округа Уэйн (штат Мичиган) в четверг заявили, что закончили предварительный этап вскрытия тела Корнелла, но "полный отчет по вскрытию еще не готов", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ранее о том, что причиной смерти Корнелла мог стать суицид, сообщили местные СМИ.

Крис Корнелл скончался вечером в среду в США в возрасте 52 лет. Он был обнаружен без сознания на полу ванной комнаты в одном из отелей Детройта. Представитель Корнелла Брайан Бумбери рассказал, что смерть певца оказалась "внезапной и неожиданной" для членов его семьи.

Корнелл известен в качестве вокалиста групп Soundgarden и Audioslave. Также он выпустил несколько сольных альбомов. Певец занимался благотворительностью и являлся основателем фонда Chris and Vicky Cornell Foundation, который оказывает помощь детям, лишившимся жилья или столкнувшимся с бедностью, жестоким обращением или недостатком родительского внимания.

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