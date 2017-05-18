Российский павильон открылся в рамках Каннского кинофестиваля

КАНН, 18 мая — РИА Новости. Российский павильон, в котором пройдут презентации отечественных кинокомпаний и молодых режиссеров, открылся в юбилейный десятый раз в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.

Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. В его конкурсной программе представлено 19 фильмов, в том числе "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.

"Мы уже десятый год открываем Российский павильон. Это небольшая, но все-таки знаменательная для нас дата… Седьмой год нам помогает наш партнер — "Аэрофлот Российские авиалинии", и в этом году мы также начинаем наше сотрудничество с правительством Москвы", — сказала глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.

По ее словам, в павильоне пройдут презентации нового информационного ресурса Фонда кино, проекта "Москва Влюбленная" компаний "Вега Фильм" и "Арк Пикчерс", совместного проекта "Централ Партнершип" и киностудии КИТ под названием "Легенда о Коловрате", шоу-кейса кинокомпаний "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" "Проект "T-34". Компания "Maison 1618" презентует социальный проект "Как скажешь, мама", а также в павильоне пройдет показ традиционного альманаха российских короткометражных фильмов Global Russians.

Важным событием в рамках работы Российского павильона станет дискуссия о кинокомиссии Москвы, целью которой является продвижение Москвы в качестве съемочной площадки для российских и международных кино- и телепроизводящих компаний, а также создание комфортной инфраструктуры для привлечения в столицу профессионалов медиа индустрии. Как отметил замглавы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, он рассчитывает, что в ближайшие три года российская столица станет появляться в фильмах массового проката.

"Для нас действительно важно понимание того, что если ты говоришь, что в современном мире поддерживаешь культуру, ты должен уделять внимание экономике культуры и поддержке креативной экономики", — заметил Филиппов.

В свою очередь продюсер картины "Нелюбовь" Александр Роднянский подчеркнул, что Канн, без сомнения, главная киноплощадка в мире, во всяком случае для кинематографа авторского и содержательного. "Естественно, российский кинематограф должен иметь свой дом, обсуждать свои продукты, сценарии и просто общаться, поэтому представить фестиваль без российского павильона уже просто невозможно", — добавил он.