Российский павильон открылся в рамках Каннского кинофестиваля

КАНН, 18 мая — РИА Новости. Российский павильон, в котором пройдут презентации отечественных кинокомпаний и молодых режиссеров, открылся в юбилейный десятый раз в рамках 70-го Каннского кинофестиваля, передает корреспондент РИА Новости.
Каннский фестиваль проходит на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая. В его конкурсной программе представлено 19 фильмов, в том числе "Нелюбовь" Андрея Звягинцева.
"Мы уже десятый год открываем Российский павильон. Это небольшая, но все-таки знаменательная для нас дата… Седьмой год нам помогает наш партнер — "Аэрофлот Российские авиалинии", и в этом году мы также начинаем наше сотрудничество с правительством Москвы", — сказала глава Роскино Екатерина Мцитуридзе.
По ее словам, в павильоне пройдут презентации нового информационного ресурса Фонда кино, проекта "Москва Влюбленная" компаний "Вега Фильм" и "Арк Пикчерс", совместного проекта "Централ Партнершип" и киностудии КИТ под названием "Легенда о Коловрате", шоу-кейса кинокомпаний "Марс Медиа" и "Амедиа Продакшн" "Проект "T-34". Компания "Maison 1618" презентует социальный проект "Как скажешь, мама", а также в павильоне пройдет показ традиционного альманаха российских короткометражных фильмов Global Russians.
На Лазурном берегу Франции открылся юбилейный семидесятый Каннский кинофестиваль. Церемонию посетило много знаменитостей из мира кино и шоу-бизнеса.
Перед публикой и журналистами по красной ковровой дорожке продефилировали Педро Альмодовар, Джессика Честейн, Ума Турман, Уилл Смит и Марийон Котийяр.
На церемонии открытия перед входом во Дворец фестивалей собрались фанаты. Некоторые знаменитости перед традиционным дефиле подходили к поклонникам, чтобы раздать автографы.
Журналисты в смокингах и вечерних платьях стояли рядом с ковровой дорожкой. Неаккредитованные фотографы разместились на железных стремянках, места на них пришлось занимать за несколько дней до начала фестиваля.
В этом году цветом фестиваля был выбран красный. На Дворце фестивалей разместили огромный плакат с изображением Клаудии Кардинале.
© AFP 2017 / Loic VenanceГлавный модный тренд на красной дорожке в этом году - открытые плечи и декольте. Для дефиле большинство знаменитостей выбрали наряды белого, кремового, светло-розового и красного цветов. Многие отдали предпочтение платьям из прозрачных струящихся тканей и атласа.
Главный модный тренд на красной дорожке в этом году - открытые плечи и декольте. Для дефиле большинство знаменитостей выбрали наряды белого, кремового, светло-розового и красного цветов. Многие отдали предпочтение платьям из прозрачных струящихся тканей и атласа.
© REUTERS / Stephane MaheИспанский хореограф Бланка Ли выступает на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
Испанский хореограф Бланка Ли выступает на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
© REUTERS / Stephane MaheВедущей церемонии открытия стала актриса Моника Белуччи. Итальянка эпатировала публику, поцеловав своего соведущего, французского комика Алекса Луца во время танца.
Ведущей церемонии открытия стала актриса Моника Белуччи. Итальянка эпатировала публику, поцеловав своего соведущего, французского комика Алекса Луца во время танца.
Американская актриса и модель Эмили Ратайковски на красной дорожке.
© AFP 2017 / Alberto PizzoliВ этом году жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы кинофестиваля будут судить актер и продюсер Уилл Смит, актриса Джессика Честейн, режиссер Марен Аде, актриса Фань Бинбин, актриса и режиссер Агнес Жауи, композитор Габриель Йаред, режиссеры Паоло Соррентино и Пак Чжун-Хо.
В этом году жюри основного конкурса в этом году возглавил испанский режиссер Педро Альмодовар. Вместе с ним фильмы кинофестиваля будут судить актер и продюсер Уилл Смит, актриса Джессика Честейн, режиссер Марен Аде, актриса Фань Бинбин, актриса и режиссер Агнес Жауи, композитор Габриель Йаред, режиссеры Паоло Соррентино и Пак Чжун-Хо.
Индийская актриса Малика Шерава на красной дорожке церемонии открытия кинофестиваля.
© REUTERS / Regis DuvignauФильмом открытия фестиваля стала лента Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с участием Матье Амальрика, Шарлотты Гинзбург, Луи Гарреля и Марион Котийяр.
Фильмом открытия фестиваля стала лента Арно Деплешена "Призраки Исмаэля" с участием Матье Амальрика, Шарлотты Гинзбург, Луи Гарреля и Марион Котийяр.
© REUTERS / Regis DuvignauВ основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.
В основной программе фестиваля участвуют 19 фильмов, в том числе "Двуличный любовник" Франсуа Озона, "Счастливый конец" Михаэля Ханеке, "Роковое искушение" Софии Копполы, "Убийство священного оленя" Йоргоса Лантимоса, "Из ниоткуда" Фатиха Акина, "Сияние" Наоми Кавасе.
В основном конкурсе Россию будет представлять будет Андрей Звягинцев с фильмом "Нелюбовь", который рассказывает про семейную пару, нелегко переживающую развод.
© REUTERS / Jean-Paul PelissierВо второй по значимости программе Канн "Особый взгляд" будет участвовать другой российский проект — фильм режиссера Кантемира Балагова "Теснота".
Во второй по значимости программе Канн "Особый взгляд" будет участвовать другой российский проект — фильм режиссера Кантемира Балагова "Теснота".
Важным событием в рамках работы Российского павильона станет дискуссия о кинокомиссии Москвы, целью которой является продвижение Москвы в качестве съемочной площадки для российских и международных кино- и телепроизводящих компаний, а также создание комфортной инфраструктуры для привлечения в столицу профессионалов медиа индустрии. Как отметил замглавы департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, он рассчитывает, что в ближайшие три года российская столица станет появляться в фильмах массового проката.
"Для нас действительно важно понимание того, что если ты говоришь, что в современном мире поддерживаешь культуру, ты должен уделять внимание экономике культуры и поддержке креативной экономики", — заметил Филиппов.
В свою очередь продюсер картины "Нелюбовь" Александр Роднянский подчеркнул, что Канн, без сомнения, главная киноплощадка в мире, во всяком случае для кинематографа авторского и содержательного. "Естественно, российский кинематограф должен иметь свой дом, обсуждать свои продукты, сценарии и просто общаться, поэтому представить фестиваль без российского павильона уже просто невозможно", — добавил он.