Роднянский рассказал, почему фильм "Нелюбовь" сняли без госучастия

КАНН, 18 мая — РИА Новости. Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский заявил, что решил снять его без государственных денег, чтобы "не позорить" министерство культуры России.
"После того шума, который "Левиафан" вызвал в России, я принял решение сделать фильм без государственного участия. На самом деле, министр культуры России очень отрицательно отнесся к "Левиафану", и я решил, что нам не стоит их больше позорить и сделать фильм самим", — сказал Роднянский журналистам в четверг.
В свою очередь, Звягинцев подчеркнул, что он на протяжении всего времени сотрудничества с Роднянским не задумывался о финансировании своих картин. "Я и наша группа не думаем о том, будет ли у нас финансирование и откуда оно возьмется, хватит ли нам денег. Мы очень комфортно себя чувствуем, и я признателен продюсеру за эту роскошь", — добавил он.