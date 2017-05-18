Роднянский рассказал, почему фильм "Нелюбовь" сняли без госучастия

КАНН, 18 мая — РИА Новости. Продюсер фильма "Нелюбовь" Александр Роднянский заявил, что решил снять его без государственных денег, чтобы "не позорить" министерство культуры России.

Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь" участвует в основном конкурсе юбилейного Каннского фестиваля. Звягинцев также приезжал в Канн с фильмом "Левиафан", который был очень негативно воспринят Минкультуры и министром культуры Владимиром Мединским лично. Он назвал "Левиафан" хорошим фильмом, но плохим кино, и обозначил необходимость предотвратить в дальнейшем выделение средств на картины, которые выставляют Россию в плохом свете.

"После того шума, который "Левиафан" вызвал в России, я принял решение сделать фильм без государственного участия. На самом деле, министр культуры России очень отрицательно отнесся к "Левиафану", и я решил, что нам не стоит их больше позорить и сделать фильм самим", — сказал Роднянский журналистам в четверг.

По его словам, им удалось создать фильм с помощью легитимной структуры европейского совместного производства. "Это Глеб Фетисов, Wild bunch, Why not productions. Это копродукция России, Франции, Германии и Бельгии", — уточнил продюсер.

В свою очередь, Звягинцев подчеркнул, что он на протяжении всего времени сотрудничества с Роднянским не задумывался о финансировании своих картин. "Я и наша группа не думаем о том, будет ли у нас финансирование и откуда оно возьмется, хватит ли нам денег. Мы очень комфортно себя чувствуем, и я признателен продюсеру за эту роскошь", — добавил он.