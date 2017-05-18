Картина Бэкона ушла с молотка в Нью-Йорке более чем за $50 миллионов

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Картина американского художника Сая Твомбли "Леда и лебедь" и работа знаменитого британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона "Три этюда Джорджа Дайера" проданы на торгах аукционного дома Christie's в Нью-Йорке более чем за 50 миллионов долларов каждая, сообщает агентство Франс Пресс.

Картина Твомбли, выполненная маслом, графитовым карандашом и восковыми мелками, была создана известным художником после того, как он переехал в Рим из Нью-Йорка. За нее неизвестный покупатель отдел 52,8 миллиона долларов.

Работа британского экспрессиониста 1963 года ушла с молотка за 51,78 миллиона долларов. Владельцем знаменитого триптиха одно время был английский писатель Роальд Даль. Картина выставлялась в британских и американских музеях.

Произведения Бэкона пользуются огромным спросом у коллекционеров. В 2007 году семья шейха Катара приобрела "Этюд к портрету папы Иннокентия X на красном фоне" за 53 миллиона долларов, "Триптих, 1976" был куплен в 2008 году на аукционе Sotheby's Романом Абрамовичем за 86,3 миллиона долларов. В ноябре 2013 года "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" была продана за рекордные 142,4 миллиона на Christie's. В 2014 году покупатель из Америки приобрел "Портрет говорящего Джорджа Дайера" за 70 миллионов. Триптих "Три этюда к портрету Джона Эдвардса" ушел на Christie's за 80,8 миллиона.