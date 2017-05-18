Прощание с Александром Тихомировым пройдет в Благовещенске в пятницу

БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 мая — РИА Новости. Церемония прощания с народными художником России Александром Тихомировым, ушедшим из жизни в среду, пройдет в Благовещенске 19 мая в Кафедральном соборе с 11 часов утра (5.00 мск), сообщает пресс-служба правительства региона.

После прощания, с 12.00 (6.00) до 13.15 (7.15), состоится отпевание, затем — панихида.

В 1995 году художник запатентовал новое направление в современной религиозной живописи — "оконопись", на старых оконных ставнях мастер темперой создавал религиозные сюжеты. Свои работы сам Тихомиров называл "той же иконописью, только вне стен монастыря". В марте художнику исполнился 61 год, свое 60-летие он отметил выставкой в Париже, в ноябре в столице Франции "оконопись" увидели в рамках проекта "Русь" — творческом синтезе Тихомирова и его супруги фотохудожницы Елены.

Работы Тихомирова находятся в музейных и частных коллекциях множества стран, в том числе Канады, Китая, США, Франции. Несколько выставок художника прошли в храме Христа Спасителя, в том числе — в честь юбилея патриарха Алексея II. Самой значимой для себя выставкой художник называл выставку в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Александр Евгеньевич являлся кавалером Ордена Дружбы, кавалером ордена Русской Православной Церкви Преподобного Андрея Рублева III степени. Он также являлся почетным директором музея Русского Искусства в Харбине, почетным членом Союза Художников Китая. В 2016 году художник получил благодарность президента России Владимира Путина "За заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную деятельность".

Художник тайно крестился в студенчестве, в 1984 году он окончил "Строгановку"- московскую государственную художественную промышленную академию, отделение монументальной декоративной живописи, после чего переехал на Дальний Восток в Благовещенск. До "оконописи" художник создал несколько мозаичных панно, которые украшают известные здания Благовещенска.

Соболезнования родным и близким художника выразил губернатор Амурской области Александр Козлов и мэр Благовещенска Валентина Калита.