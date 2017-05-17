Кинокритики встретили фильм открытия в Каннах "Призраки Исмаэля" тишиной

КАННЫ, 17 мая – РИА Новости. Кинокритики встретили фильм открытия юбилейного Каннского фестиваля "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена полной тишиной – картину никто не похвалил, но и не освистал, что очень необычно для киносмотра, передает корреспондент РИА Новости.

В Канне во время просмотра фильмов не принято сдерживать свои чувства – критики активно или освистывают или наоборот аплодируют картине после показа. Однако на этот раз многочисленная толпа покидала зал в абсолютной тишине.

"Это невероятно, что нас выбрали в качестве фильма открытия фестиваля, это большая честь. При этом, когда ты участвуешь в конкурсе, французская пресса может быть очень резкой, так что я стараюсь даже газеты не читать", — сказал Деплешен журналистам в среду.

Фильмы Деплешена пять раз участвовали в основном конкурсе Канн, однако ни разу не были удостоены Пальмовой ветви.