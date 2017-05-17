Год кино побил рекорд по количеству зрителей российских фильмов

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. По итогам Года кино число зрителей российских фильмов достигло рекордных показателей, составив более 35 миллионов человек, заявил глава Минкультуры России Владимир Мединский в ходе "правительственного часа" в Государственной думе Российской Федерации.

"Это лучший показатель за 26 лет современной России. При этом совокупные кассовые сборы российского кино выросли к 2012 году более чем на 40%", — заявил Мединский.

По словам министра, которые приводит пресс-служба Минкультуры, по итогам Года кино число зрителей российских фильмов достигло абсолютного рекорда, начиная с 1991-го года, и составило более 35 миллионов человек.

Министр культуры также сообщил депутатам Госдумы, что впервые за 30 лет по инициативе Минкультуры была возобновлена программа кинофикации регионов.

"Всего по ней в 2016-2017 году выделено 2,2 млрд рублей на переоборудование и открытие более 600 новых кинозалов, главным образом, в районных центрах, где их не было. Кинофицировано 24 цирка, каждый из которых должен показывать российское кино для детской аудитории", — уточнил Мединский.