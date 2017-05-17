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Культура

Картина Малевича стала самым дорогим лотом аукциона Sotheby's

10:4117.05.2017
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© Фото : Sotheby'sКартина Казимира Малевича Супрематическая композиция с полоской в проекции. Архивное фотоКартина Казимира Малевича Супрематическая композиция с полоской в проекции. Архивное фото
© Фото : Sotheby's

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" ушла с молотка на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 21,2 миллиона долларов при оценочной стоимости 12-18 миллионов долларов, сообщил журнал ARTNews.

Адольф Гитлер
© РИА Новости / Фонд РИА Новости
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Отмечается, что картина Малевича стала самым дорогим лотом данного аукциона. С молотка также ушли работы Жана Арпа, Жермена Ришье и Диего Джакометти. За рекордную стоимость в 16 миллионов долларов была продана скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста.

Большим разочарованием для организаторов аукциона стало снятие с аукциона ранней картины Эгона Шиле "Даная". Предварительная оценка данной работы австрийского живописца составляла 30-40 миллионов долларов.

Всего за вечерние торги искусством импрессионизма и модернизма аукционному дому удалось выручить 173,8 миллиона долларов.

Императорский размах: в Москву привезли топ-лоты аукциона Christie's
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ московской галерее аукционного дома Christie's в Романовом переулке с 26 по 28 апреля можно увидеть топ-лоты предстоящего аукциона "Русское искусство".Посетительница на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В московской галерее аукционного дома Christie's в Романовом переулке с 26 по 28 апреля можно увидеть топ-лоты предстоящего аукциона "Русское искусство".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди экспонатов предметы декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие членам императорской семьи.Фарфоровые тарелки и пасхальное яйцо представлены на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Среди экспонатов предметы декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие членам императорской семьи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ частности, москвичи могут увидеть традиционные фарфоровые пасхальные яйца с символикой Российского Императорского Дома.Фарфоровое пасхальное яйцо на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В частности, москвичи могут увидеть традиционные фарфоровые пасхальные яйца с символикой Российского Императорского Дома.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЗолотая брошь Фаберже с эмалью в виде божьей коровки оценивается в 20-30 тысяч фунтов стерлингов.Золотая брошь с эмалью в виде божьей коровки представлена на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Золотая брошь Фаберже с эмалью в виде божьей коровки оценивается в 20-30 тысяч фунтов стерлингов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСреди изюминок выставки коллекция эскизов Льва Бакста театральных костюмов Льва Бакста из нью-йоркского собрания Ричарда Дж. Шварца.На выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Среди изюминок выставки коллекция эскизов Льва Бакста театральных костюмов Льва Бакста из нью-йоркского собрания Ричарда Дж. Шварца.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОсобое место в этом собрании занимают рисунки костюмов к водевилю "Москва", которые оцениваются в 80-120 тысяч фунтов стерлингов.Посетители на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Особое место в этом собрании занимают рисунки костюмов к водевилю "Москва", которые оцениваются в 80-120 тысяч фунтов стерлингов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМногие из привезенных в Москву экспонатов не выставлялись 30 лет.Экспонаты на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Многие из привезенных в Москву экспонатов не выставлялись 30 лет.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкБольшой интерес для коллекционеров представляет советский агитационный фарфор начала 1920-х годов. Эстимейт такой тарелки - 10-15 тысяч фунтов стерлингов.Фарфоровые советские агитационные тарелки на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Большой интерес для коллекционеров представляет советский агитационный фарфор начала 1920-х годов. Эстимейт такой тарелки - 10-15 тысяч фунтов стерлингов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНесмотря на то, что цены на русское искусство в целом упали на 30 процентов, императорский фарфор, также как произведения Фаберже, сохраняют высокие позиции. На фото - фарфоровая статуэтка середины XIX века.Фарфоровая статуэтка представлена на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Несмотря на то, что цены на русское искусство в целом упали на 30 процентов, императорский фарфор, также как произведения Фаберже, сохраняют высокие позиции. На фото - фарфоровая статуэтка середины XIX века.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ числе лотов декоративно-прикладного искусства редкие экспонаты из частных коллекций. Например, этот портсигар-самородок из двухцветного золота с ювелирными камнями.Портсигар-самородок представлен на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В числе лотов декоративно-прикладного искусства редкие экспонаты из частных коллекций. Например, этот портсигар-самородок из двухцветного золота с ювелирными камнями.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународный директор департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен особо отметил картину художника Бориса Григорьева "Портрет мальчика" (1930-е годы), которая впервые появилась на свободном рынке. Полотно оценивается в 100-150 тысяч фунтов стерлингов.Алексей Тизенгаузен у картины художника Бориса Григорьева Портрет мальчика на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Международный директор департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен особо отметил картину художника Бориса Григорьева "Портрет мальчика" (1930-е годы), которая впервые появилась на свободном рынке. Полотно оценивается в 100-150 тысяч фунтов стерлингов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ экспозиции также находятся уникальные предметы времен правления великих русских князей Петра и Ивана Алексеевичей и Екатерины Великой.Посетители на выставке топ-лотов произведений русского искусства в преддверии аукциона, который состоится в Лондоне 5 июня
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В экспозиции также находятся уникальные предметы времен правления великих русских князей Петра и Ивана Алексеевичей и Екатерины Великой.
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