Картина Малевича стала самым дорогим лотом аукциона Sotheby's
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" ушла с молотка на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 21,2 миллиона долларов при оценочной стоимости 12-18 миллионов долларов, сообщил журнал ARTNews.
Отмечается, что картина Малевича стала самым дорогим лотом данного аукциона. С молотка также ушли работы Жана Арпа, Жермена Ришье и Диего Джакометти. За рекордную стоимость в 16 миллионов долларов была продана скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста.
Большим разочарованием для организаторов аукциона стало снятие с аукциона ранней картины Эгона Шиле "Даная". Предварительная оценка данной работы австрийского живописца составляла 30-40 миллионов долларов.
Всего за вечерние торги искусством импрессионизма и модернизма аукционному дому удалось выручить 173,8 миллиона долларов.
В московской галерее аукционного дома Christie's в Романовом переулке с 26 по 28 апреля можно увидеть топ-лоты предстоящего аукциона "Русское искусство".
Среди экспонатов предметы декоративно-прикладного искусства, принадлежавшие членам императорской семьи.
В частности, москвичи могут увидеть традиционные фарфоровые пасхальные яйца с символикой Российского Императорского Дома.
Золотая брошь Фаберже с эмалью в виде божьей коровки оценивается в 20-30 тысяч фунтов стерлингов.
Среди изюминок выставки коллекция эскизов Льва Бакста театральных костюмов Льва Бакста из нью-йоркского собрания Ричарда Дж. Шварца.
Особое место в этом собрании занимают рисунки костюмов к водевилю "Москва", которые оцениваются в 80-120 тысяч фунтов стерлингов.
Многие из привезенных в Москву экспонатов не выставлялись 30 лет.
Большой интерес для коллекционеров представляет советский агитационный фарфор начала 1920-х годов. Эстимейт такой тарелки - 10-15 тысяч фунтов стерлингов.
Несмотря на то, что цены на русское искусство в целом упали на 30 процентов, императорский фарфор, также как произведения Фаберже, сохраняют высокие позиции. На фото - фарфоровая статуэтка середины XIX века.
В числе лотов декоративно-прикладного искусства редкие экспонаты из частных коллекций. Например, этот портсигар-самородок из двухцветного золота с ювелирными камнями.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународный директор департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен особо отметил картину художника Бориса Григорьева "Портрет мальчика" (1930-е годы), которая впервые появилась на свободном рынке. Полотно оценивается в 100-150 тысяч фунтов стерлингов.
Международный директор департамента русского искусства Christie's Алексей Тизенгаузен особо отметил картину художника Бориса Григорьева "Портрет мальчика" (1930-е годы), которая впервые появилась на свободном рынке. Полотно оценивается в 100-150 тысяч фунтов стерлингов.
В экспозиции также находятся уникальные предметы времен правления великих русских князей Петра и Ивана Алексеевичей и Екатерины Великой.