Картина Малевича стала самым дорогим лотом аукциона Sotheby's

Картина Казимира Малевича Супрематическая композиция с полоской в проекции. Архивное фото

Картина Казимира Малевича Супрематическая композиция с полоской в проекции. Архивное фото

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Картина Казимира Малевича "Супрематическая композиция с полоской в проекции" ушла с молотка на торгах аукционного дома Sotheby's в Нью-Йорке за 21,2 миллиона долларов при оценочной стоимости 12-18 миллионов долларов, сообщил журнал ARTNews.

Отмечается, что картина Малевича стала самым дорогим лотом данного аукциона. С молотка также ушли работы Жана Арпа, Жермена Ришье и Диего Джакометти. За рекордную стоимость в 16 миллионов долларов была продана скульптура немецкого и французского художника Макса Эрнста.

Большим разочарованием для организаторов аукциона стало снятие с аукциона ранней картины Эгона Шиле "Даная". Предварительная оценка данной работы австрийского живописца составляла 30-40 миллионов долларов.

Всего за вечерние торги искусством импрессионизма и модернизма аукционному дому удалось выручить 173,8 миллиона долларов.