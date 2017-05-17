СМИ: режиссер Майкл Мур работает над документальным фильмом о Трампе

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Американский режиссер-документалист Майкл Мур работает над документальным фильмом "Фаренгейт 11/9" о президенте США Дональде Трампе и президентских выборах в стране в 2016 году, пишет газета USA Today.

В феврале Мур предложил президенту США Дональду Трампу самостоятельно покинуть Белый дом, иначе в отношении него будет инициирован импичмент. Ранее Мур сравнил подходы избранного Трампа и экс-президента Джорджа Буша-младшего к нацбезопасности, предупреждая, что при Трампе в стране может произойти крупный теракт, как это некогда произошло при Буше.

Название фильма является отсылкой ко дню, когда Трамп был избран президентом США — 9 ноября 2016 года. Продюсеры Боб и Харви Вайнштейн приобрели международные права на фильм. Дата выхода пока не сообщается.

Как отмечает газета, Мур пообещал, что фильм окажет серьезное влияние на президентство Трампа. "Неважно, что вы в него бросаете, это не работало. Неважно, что раскрывается, он продолжает стоять на ногах… Даже если он наносит рану сам себе, на следующее утро он встает и продолжает идти и твитить. Все это закончится с этим фильмом", — приводит газета заявление Мура.

В 2004 году Майкл Мур снял фильм "Фаренгейт 9/11", посвященный критике и обвинениям в адрес экс-президента США Джорджа Буша-младшего, в том числе в его причастности к событиям 11 сентября 2001 года.

Также в ходе предвыборной кампании Трампа Мур выпустил фильм "Трампландия", который представляет собой шоу с участием лишь одного актера – самого Майкла Мура. Основной посыл — за считанные дни до президентских выборов в США убедить сторонников Дональда Трампа подумать дважды, прежде чем отдать свои голоса за кандидата от Республиканской партии. "Какова миссия Мура?— Вернуть Америке здравый смысл", — написано в аннотации к фильму в iTunes.

Режиссер-документалист Майкл Мур работает в жанре острой политической сатиры. В 2002 году он стал лауреатом премии "Оскар" за документальный фильм "Боулинг для Колумбины".