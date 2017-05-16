Самойлова рассказала о впечатлениях после выступления в Крыму

Певица Юлия Самойлова выступает на концерте, посвященном празднованию Дня Победы, на площади Нахимова в Севастополе. 9 мая 2017

Певица Юлия Самойлова выступает на концерте, посвященном празднованию Дня Победы, на площади Нахимова в Севастополе. 9 мая 2017

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Певица Юлия Самойлова, которая должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Киеве, рассказала RT о своих эмоциях от выступления на концерте в Крыму.

Певица отметила, что возможность выступить на концерте, посвященном Дню Победы, была для нее большой честью. "Это, наверное, моё первое выступление в качестве приглашённого гостя. Это была большая ответственность — хорошо выступить. Я переживала очень сильно", — рассказала она.

По словам Самойловой, во время вступления ее "окрыляла энергетика" поддерживавшей ее публики.

Юлия Самойлова должна была представлять Россию на конкурсе "Евровидение-2017" в Киеве, однако украинские власти запретили ей въезд на территорию страны под тем предлогом, что ранее она давала концерты в Крыму.

9 мая певица выступила на концерте, посвященном Дню Победы, на площади Нахимова в Севастополе.