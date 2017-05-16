Forbes назвал самого успешного российского режиссера

МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Тимур Бекмамбетов признан самым успешным российским режиссером по версии Forbes, соответствующий рейтинг опубликован на сайте журнала.

Согласно опубликованным данным, самым кассовым фильмом Бекмамбетова стал фильм "Особо опасен" (2008), а суммарный финансовый результат режиссера, известного также картинами "Ночной дозор" и "Елки", оценивается в 430 миллионов долларов.

Вторую строчку в рейтинге Forbes занял Леван Габриадзе, наиболее кассовой картиной которого признан триллер "Убрать из друзей". Третье место в рейтинге занял Федор Бондарчук с самым кассовым из его фильмов "Сталинград".

В топ-20 самых успешных российских режиссеров также вошли Николай Лебедев ("Волкодав"), Дмитрий Дьяченко ("О чем еще говорят мужчины"), Жора Крыжовников ("Горько!"), Марюс Вайсберг ("Любовь в большом городе 3"), Сарик Андреасян ("Служебный роман. Наше время"), Андрей Кравчук ("Адмиралъ"), Кирилл Кузин ("Самый лучший фильм"), Анон Мегердичев ("Метро"), Дмитрий Киселев ("Время первых"), Петр Буслов ("Высоцкий. Спасибо, что живой"), Олег Степченко ("Вий 3D"), Роман Прыгунов ("Духless"), Александр Войтинский ("Джунгли"), Резо Гигинеишвили ("Жара"), Глеб Орлов (Наша Russia. Яйца судьбы"), Максим Пежемский (Любовь-Морковь-2"), Алексей Сидоров ("Бой с тенью 3D: последний раунд").