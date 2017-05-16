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Культура

Не только Звягинцев: с чем едут в Канны российские продюсеры

13:5116.05.2017
(обновлено: 13:52 16.05.2017)
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© Фото : предоставлено "Централ партнершип"Международный постер фильма Движение вверхМеждународный постер фильма Движение вверх
© Фото : предоставлено "Централ партнершип"

Все самые громкие и наиболее масштабные российские кинопремьеры ближайших месяцев отправляются в Канны. Здесь они будут представлены на престижном международном кинорынке Marche du film, проходящем одновременно с кинофестивалем.

Свой путь к зрителю начнет в Каннах "Движение вверх" — новый проект студии "ТриТэ" Никиты Михалкова, создателей "Легенды № 17", и режиссера Антона Мегердичева ("Метро"). Фильм рассказывает о победе баскетбольной сборной СССР над сборной США на Олимпиаде-72 в Мюнхене. В российский прокат фильм выйдет в канун нового, 2018 года. 

Кинокомпания Федора Бондарчука Art Pictures Studio привезет в Канны "Лед" — другую долгожданную спортивную драму от создателей "Притяжения": о фигуристке и хоккеисте и их сложном пути к совместному счастью. Главные роли в картине исполняют Александр Петров ("Притяжение") и Аглая Тарасова (сериал "Интерны"). Ожидается, что "Лед" станет конкурентом "Движения вверх" в новогодней битве за внимание кинозрителя.

Съемки военно-приключенческого танкового экшена "Т-34" с участием Александра Петрова, Семена Трескунова и Артема Быстрова сейчас идут в Чехии, а в Каннах будут представлены первые материалы. В центре сюжета — противостояние двух танковых асов: немецкого гауптмана Ягера и младшего лейтенанта Ивушкина, совершившего дерзкий побег из немецкого плена.

Также в Каннах пройдут презентации двух новых фильмов с участием Константина Хабенского. В исторической драме "Собибор" его партнером по площадке стал Кристофер Ламберт. Основанный на реальных событиях фильм рассказывает о подвиге советского офицера Александра Печерского, который организовал массовый побег заключенных из нацистского лагеря смерти Собибор в Польше. Второй проект с Хабенским — триллер "Селфи" Николая Хомерики ("Ледокол") по сценарию писателя Сергея Минаева, в кадрах которого также можно будет увидеть Федора Бондарчука и Анну Михалкову.

"Мосфильм" на каннском кинорынке будет представлен киноверсией новой работы Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского" с Елизаветой Боярской и Максимом Матвеевым. В начале июня фильм будет показан на "Кинотавре" вне конкурса и одновременно выйдет в российский прокат. Одноименный сериал был показан в эфире канала "Россия" в апреле. 

Семидесятый Каннский кинофестиваль и кинорынок Marche du film начнут свою работу в среду, 17 мая. В основном конкурсе фестиваля участвует международный проект Сергея Лозницы на русском языке "Кроткая" — "кинопутешествие по дорогам России", как его охарактеризовал на пресс-конференции художественный директор фестиваля Тьерри Фремо, а также "Нелюбовь" Андрея Звягинцева. В июне фильм будет показан на фестивале "Кинотавр" вне конкурса, а еще раньше, 1 июня, выйдет в российский прокат.

"Не хотелось затягивать. Независимо от того, как картину примут в Каннах, о ней будут писать, и она вызовет интерес, — прокомментировал выбор даты проката продюсер картины Александр Роднянский. — Это достаточно провокативное решение. Если к фильму есть интерес, то он обязательно окажется в онлайне до официального выхода. У нас было порядка 10 миллионов скачиваний "Левиафана" до того, как он появился в прокате. Для драмы это всегда убийственно".

Музыку к новому фильму Звягинцева написал живущий во Франции российский композитор Евгений Гальперин, профессионал мирового уровня. В субботу, 20 мая, на канале HBO стартует новый сериал "Лжец, Великий и Ужасный" с участием Роберта Де Ниро и Мишель Пфайффер и музыкой Гальперина. 

В программе "Особый взгляд" участвует фильм "Теснота" Кантемира Балагова, ученика Александра Сокурова в его мастерской в Кабардино-Балкарском государственном университете. Действие фильма происходит в Нальчике в 1998 году, а его герои — представители еврейской семьи, у которой бандиты похитили младшего сына и его невесту. Фильм снят при участии студии "Ленфильм" и фонда Александра Сокурова "Пример интонации". Его российская премьера состоится в рамках фестиваля "Кинотавр", где картина будет представлена в основном конкурсе. 

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