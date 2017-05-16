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Культура

"Король поэтов" и "завывающий баритон": семь фактов об Игоре Северянине

09:0016.05.2017
(обновлено: 09:04 16.05.2017)
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© РИА Новости . Владимир ВяткинПерейти в фотобанкРабота Михаила Копьева Портрет Игоря СеверянинаРабота Михаила Копьева Портрет Игоря Северянина
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Анна Михайлова. Поэт, певец и эгоист Игорь Северянин родился 16 мая 1887 года в Петербурге. Одна из самых заметных фигур Серебряного века, его личность до сих пор остается загадкой для исследователей и читателей. Возможно, ключ к пониманию лежит в необычных фактах его биографии.

Псевдоним-оберег

Настоящая фамилия поэта — Лотарев, но известность пришла к нему под псевдонимом Игорь-Северянин. Именно так, через дефис, автор писал свое литературное имя, считая его знаком рождения как поэта и своим оберегом. Действительно, необычный псевдоним как будто переломил до того неудачную творческую судьбу Северянина, поставив его в один ряд с величайшими поэтами эпохи.

Поэт-недоучка

CC0 / Dmitrismirnov / Igor SeveryaninПоэт Серебряного века Игорь Северянин
CC0 / Dmitrismirnov / Igor Severyanin
Поэт Серебряного века Игорь Северянин

По материнской линии Северянин был родственником Афанасия Фета и сочинять стихи начал уже в восьмилетнем возрасте. Несмотря на недостаток образования — поэт окончил всего четыре класса Череповецкого реального училища — он был одержим литературой и десять лет издавал собственные стихи за свой счет в виде тоненьких брошюр. К 1912 году их накопилось уже 35, но читатели и критики по-прежнему оставались холодны к молодому дарованию.

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© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля Толстой weekend
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Как ни странно, стать звездой поэту помог разгромный отзыв Льва Толстого. В 1909 году писатель Иван Наживин привез одну из брошюр Северянина в Ясную Поляну и прочитал его стихи классику русской литературы. Строчка "Вонзите штопор в упругость пробки" из стихотворения "Хабанера II" вызвала у Толстого негодование: "И это — литература? Вокруг — виселицы, полчища безработных, убийства, невероятное пьянство, а у них — упругость пробки…"

Однако самого Северянина критика мэтра нисколько не огорчила, ведь после того, как отзыв попал в прессу, поэт стал знаменитостью.

Эгоист-одиночка

На волне успеха Северянин основал собственное литературное направление — эгофутуризм. Он провозгласил: раз природа создала всех людей эгоистами, нужно развивать в себе это качество. Однако меньше чем через год поэт покинул созданную им группу и заявил, что желает быть одиноким. Тем не менее он охотно выступал с Владимиром Маяковским и Давидом Бурлюком, поучаствовав с ними в "Первой олимпиаде российского футуризма" в Крыму.

"Завывающий баритон"

CC0 / Sealle / Игорь СеверянинПоэт Серебряного века Игорь Северянин
CC0 / Sealle / Игорь Северянин
Поэт Серебряного века Игорь Северянин

Зрители его выступлений вспоминали, что Северянин поражал прежде всего своеобразной манерой петь стихи на мотивы известных музыкальных произведений. Обладая прекрасной памятью, хорошим слухом и удивительно сильным голосом, поэт мог воспроизводить даже сложные оперные партии. Поначалу далеко не все зрители воспринимали его всерьез.

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© РИА Новости . Тейтельбаум
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Современники писали, что на одном выступлении публика расхохоталась в голос, услышав его "завывающий баритон" с носовым произношением. Некоторые люди смеялись так безудержно, что им приходилось покидать зал, чтобы отдышаться. Невозмутимого Северянина это необычное для поэтического вечера веселье не трогало.

Да здравствует король!

В феврале 1918 года в Политехническом музее в Москве состоялись выборы "короля поэтов". По итогам голосования победил Северянин, вице-королем окрестили Маяковского.

Церемония награждения была довольно своеобразной: из ближайшего похоронного бюро был доставлен взятый на прокат огромный миртовый венок. Его возложили на шею Северянина. Венок свисал до колен рослого поэта, но это не помешало ему спеть свои классические "поэзы", гордо вытянувшись и заложив руки за спину. Свой титул поэт воспринял крайне серьезно.

Вселенский поэт

Сознание собственного дарования до конца жизни сопровождало Северянина. Житель ленинградской деревни Венкула Борис Йыге вспоминал, как однажды увидел поэта у продуктовой лавки. Высокий незнакомец с изящными манерами привлек внимание сельских мужиков. Один из них высказал догадку, что это "местный поэт Игорь Северянин". Услышав это, поэт остановился и резко бросил: "Не местный, а вселенский. А вы понимаете, что такое "вселенский?".

Ощущение своего вселенского предназначения помогало поэту не прекращать писать до последних дней жизни. Северянин умер в 1941 году в Эстонии, где прожил в вынужденной эмиграции больше 20 лет.

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