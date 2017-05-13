В Москве пройдет международный фестиваль театральных школ стран БРИКС

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Студенческие театры из пяти стран БРИКС представят свои постановки по пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" на международном фестивале театральных школ, который пройдет в Москве на ВДНХ с 16 по 21 мая, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Увидеть постановки можно будет на открытой сцене рядом с павильоном №75. Спектакли будут начинаться в 16.00.

"Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС пройдет на ВДНХ с 16 по 21 мая. Студенческие театры из России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР каждый вечер будут показывать свои спектакли по пьесе Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта", — говорится в сообщении портала.

В последний день фестиваля гостям представят интернациональную постановку пьесы.