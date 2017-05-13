Кабмин изменил порядок предоставления субсидий муниципальным театрам

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое направлено на развитие театрального искусства в малых городах и селах и вносит изменения в порядок предоставления субсидий на поддержку муниципальных театров. Соответствующий документ опубликован в субботу на сайте кабинета министров.

Как отмечается в пояснительной справке к документу, субсидии предоставляются в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма" на 2013–2020 годы.

"Подписанным постановлением в Правила внесены изменения. Действие Правил распространено на муниципальные театры, расположенные в административных центрах субъектов Федерации", — говорится в сообщении.

Кроме того, предусмотрена государственная поддержка не только региональных театров, расположенных в городах с численностью населения до 300 тысяч человек, но и муниципальных театров в малых городах и в сельских населенных пунктах.