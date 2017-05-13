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Культура

Может ли сериал по книгам Роджера Желязны стать новой "Игрой престолов"

09:0013.05.2017
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© Фото : David Dyer-BennetПисатель-фантаст Роджер ЖелязныПисатель-фантаст Роджер Желязны
© Фото : David Dyer-Bennet

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости, Виктория Сальникова. Поклонники отмечают 80-летие писателя-фантаста Роджера Желязны, создателя цикла произведений "Хроники Амбера". Он входит в топ самых популярных фантастов мира — наравне с Джоном Р. Р. Толкином, Джорджем Мартином, Терри Пратчеттом, Гарри Гаррисоном, Фрэнком Гербертом и другими. 

Несмотря на читательский успех, книги Желязны ни разу не экранизировали. Летом следующего года выйдет заключительный сезон сериала "Игра престолов", снятого по циклу Джорджа Мартина. Пора искать ему замену. 

Два друга

Этот год стал премьерным для нескольких фантастических сериалов-"долгостроев". Поклонники наконец дождались экранизаций романа "Американские боги" Нила Геймана и цикла "Темная башня" Стивена Кинга. Как и этих, фильма по "Хроникам Амбера" фанаты ждут уже не первый десяток лет. 

В фан-сообществах по всему миру обсуждают: цикл Роджера Желязны смог бы прийти на смену "Игре престолов". Интересно, что писатель при жизни был дружен с Джорджем Мартином. Желязны настоял на том, чтобы тот продолжил писать, вытащил его из депрессии после развода с женой и помогал деньгами в тяжелые времена.

"Любое произведение Джорджа Мартина — мастерски отшлифованный бриллиант, каждая грань которого играет бликами таланта и отражает все разнообразие человеческих характеров", — писал Желязны.

© AP Photo / Charles SykesПисатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин
© AP Photo / Charles Sykes
Писатель-фантаст Джордж Р. Р. Мартин

Мартин в долгу не остался: когда его пригласили написать сценарий для одного из эпизодов телесериала "Сумеречная зона", он выбрал для адаптации повесть Желязны "Последний защитник Камелота". Писатель также пригласил приятеля написать рассказ для своего межавторского цикла "Дикие карты". После смерти Желязны Мартин опубликовал некролог, в котором рассказал об их дружбе. 

"Иногда мне казалось, что он читал каждую книгу из когда-либо напечатанных. Он знал хотя бы что-то обо всем на свете и все о некоторых вещах, но никогда не использовал свои знания, чтобы произвести впечатление или унизить. В эпоху специализации Роджер был последним человеком Возрождения, увлеченным этим миром и всем, что в нем существует, способным говорить о Доке Сэведже и Прусте с равной степенью глубины и интереса", — написал Мартин.

Бесконечное множество миров

"Хроники Амбера" — сложное и запутанное произведение. В серию входят десять романов, которые делятся на две пенталогии, то есть на два произведения из пяти частей. Существует также несколько дополнительных глав, выпущенных после пятикнижий. Ими должен был начаться третий цикл, но Желязны не успел его окончить. Писатель скоропостижно скончался в возрасте 58 лет от почечной недостаточности, вызванной раком толстой кишки.

Вселенная Желязны состоит из бесконечного множества параллельных миров, которые относятся либо к Амберу, миру порядка, либо ко Дворам Хаоса. Миры-производные называются Тенями или Отражениями, и их физические законы различаются. Один из вопросов, которые поднимает Желязны, — безграничны ли возможности нашего воображения.  

© Florence MagninИллюстрация к книге Роджера Желязны "Хроники Амбера"
© Florence Magnin
Иллюстрация к книге Роджера Желязны "Хроники Амбера"

Желязны и кино

Цикл Желязны насыщен сюжетными поворотами и любопытными деталями. Его Вселенная включает в себя когда-либо созданные миры или те, которые только возникнут в воображении. В романах можно бесконечно копаться: они полны символизма и обращений к культурному наследию человечества. Возможно, именно это и мешает адаптировать историю для кино.

Писателю вообще не везет с экранизациями: даже небольшой по объему роман "Ночь в одиноком октябре", вокруг которого сложился целый культ, не привлек кинематографистов. Хотя слух о том, что сценарий по нему пишет сын Желязны, одно время ходил. 

© Издательство "Эксмо"Обложка книги Роджера Желязны "Ночь в одиноком октябре"
© Издательство "Эксмо"
Обложка книги Роджера Желязны "Ночь в одиноком октябре"

В прошлом году о желании заняться производством сериала по "Хроникам Амбера" заявил писатель Роберт Киркман, создатель успешного комикса "Ходячие мертвецы", по которому был снят одноименный сериал. Однако выглядело это скорее как отдаленные планы на будущее. Имена режиссеров, актеров, сценаристов заявлены не были. В то же время журналисты предположили, что сериал сможет в будущем занять место "Игры престолов". 

На телевидении произведения, аналогичного по размаху и убедительности, пока не существует. В 2014-м канал HBO, для которого снимают "Игру престолов", заявил, что сериал стал самым успешным в его истории. Каждый эпизод на тот момент четвертого сезона посмотрели 18,4 миллиона зрителей. В общей сложности он более ста раз был номинирован на главную телевизионную премию США "Эмми" в различных категориях. Кажется, это не только самый успешный сериал канала, но и вообще самый главный из всех когда-либо созданных. И кому, как не близкому другу Джорджа Мартина, бросить ему вызов. 

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