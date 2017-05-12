Совет Союза композиторов России возглавил Алексей Рыбников

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Автор знаменитой рок-оперы "Юнона и Авось" Алексей Рыбников возглавил совет Союза композиторов России, сообщила пресс-служба общественной организации.

Выборы прошли на внеочередном съезде Союза композиторов России. В работе съезда приняли участия известные композиторы и признанные деятели искусств, такие как Анатолий Кролл, Владимир Матецкий, Александр Клевицкий, Всеволод Задерацкий, Юрий Потеенко, Александр Соколов и многие другие. Почетным председателем Совета стал композитор, народный артист РФ Александр Чайковский.

"Решение о проведении съезда было принято на экстренном заседании секретариата организации в конце марта в связи с обострением финансовых проблем Союза и фактическим отсутствием возможности вести уставную деятельность", — говорится в сообщении.

Также участники съезда избрали правление Союза композиторов, председателем которого стал народный артист РФ и республики Татарстан Рашид Калимуллин. Генеральным директором Союза была назначена первый заместитель гендиректора АО "Фирма Мелодия" Карина Абрамян.

Из 47 региональных организаций Союза на заседании присутствовали 34 отделения и в общей сложности 50 делегатов. В Совет вошло 30 представителей. В рамках съезда участники также обсудили итоги проверки финансово-хозяйственной деятельности Союза композиторов, при этом были выявлены многочисленные нарушения в работе предыдущего менеджмента, которые и привели к задолженности в 9 миллионов рублей.

В завершении заседания, собравшиеся уделили особое внимание вопросам дальнейшего развития Союза композиторов России и перспективам партнерства с Российским музыкальным союзом.

Союз композиторов России – всероссийская общественная организация, объединяющая профессиональных композиторов и музыковедов из 47 регионов Российской Федерации. Союз композиторов России является правопреемником, основанного в 1960 году, Союза композиторов РСФСР. Членами Союза композиторов России являются 1011 композиторов и музыковедов, многие из которых удостоены государственных наград, премий и званий.