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Культура

Звездой второго полуфинала "Евровидения-2017" стал ученик Димы Билана

05:4312.05.2017
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© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкРекламный щит с символикой конкурса Евровидение в Киеве. Архивное фотоРекламный щит с символикой конкурса Евровидение в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2017", состоявшийся поздно вечером в четверг в Киеве, определил последние 10 финалистов фестиваля. В финал прошли, в частности, самый молодой конкурсант в этом году, представитель Болгарии 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве, и дуэт NAVIBAND из Белоруссии, который стал одним из главных открытий полуфинала.

Без сенсаций

Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в центре Киева. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения-2017"
По условия конкурса в финале "Евровидения" принимают участие 26 конкурсантов, 10 из них определились в прошлом полуфинале, который состоялся 9 мая. Еще шесть участников прошли в финал автоматически — это представители пяти стран-основательниц конкурса (Великобритания, Италия, Испания, Франция и Германия) и Украина — хозяйка фестиваля.

Второй полуфинал не принес больших сюрпризов, в нем путевки в финал получили все фавориты, на которых ставили букмекеры. Авторитетная британская контора William Hill угадала почти всех будущих финалистов, допустив лишь одну ошибку — место Эстонии в финале заняла Норвегия.

Основное внимание публики на этом шоу было приковано к болгарскому исполнителю Кристиану Костову, выступившему с песней Beautiful Mess (Красивый беспорядок). Этот конкурсант занимает третье место в числе претендентов на победу после итальянца Франческо Габбани и португальца Сальвадора Собрала. Костов родился в Москве и начал делать первые шаги в музыкальной карьере с выступления в России в песенном конкурсе "Голос.Дети" в 2014 году, в котором он дошел до финала под руководством победителя "Евровидения-2008" Димы Билана.

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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Молодой исполнитель уже успел стать самым скандальным артистом "Евровидения-2017". Накануне второго полуфинала он оказался в центре внимания украинских СМИ после того, как в интернете было опубликовано видео с выступлением молодого артиста в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявили об отсутствии у Костова оснований для запрета въезда в страну, как это было в случае с российской певицей Юлией Самойловой, так как на момент поездки в Крым он был несовершеннолетним. Также правоохранители сослались на то, что в момент поездки Костова в Крым на Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом.

Хотя по правилам конкурса порядок оглашения конкурсантов, которые по итогам голосования вышли в финал, не отображает занятых ими позиций, ведущие назвали фамилию Костова первой, чем сорвали бурю оваций его фанатов в зале.

Вторым во время оглашения результатов голосования прозвучало название белорусского дуэта NAVIBAND, который в этот раз впервые среди белорусских исполнителей, когда-либо выступавших на "Евровидении", спел песню на родном языке Гісторыя майго жыцця (История моей жизни), которая очень понравилась публике.

Певица Руслана. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
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Благодаря белорусским журналистам дуэт NAVIBAND стал главной звездой пресс-центра конкурса. Белорусские медиа устроили яркий перформанс среди журналистских делегаций в поддержку своих земляков, они подпевали конкурсантам во время выступления и махали национальными флагами. Снимать это действо на камеры и телефоны сбежались все остальные журналисты из пресс-центра.

Помимо этих конкурсантов в финал конкурса прошли исполнитель Жак Худек из Хорватии, который исполнил песню My Friend (Мой друг), немного похожую на оперную композицию, певец Йоци Папай из Венгрии с песней с этническими мотивами Origo (Ориго) и певица из Дании Аня Ниссен, которая кроме сильной песни Where I am (Там где я) запомнилась зрителям своей красотой. Финалистами также стали исполнитель из Израиля IMRI, дуэт Илинка и Алекс Флоря из Румынии, которые исполнили заводную песню Yodel it! (Спой это йодлем), исполнитель JOWST из Норвегии с песней Grab the Moment (Не упущу момент) в стиле диджейского сета.

В десятку финалистов вошла группа OG3NE из Нидерландов, в которую входят три сестры, две из которых близнецы. Они выступили с песней Lights and Shadows (Свет и тени). Список счастливчиков замкнул представитель Австрии Натан Трент с песней Running On Air (Бегу по воздуху).

Евровидение в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
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На этой стадии соревнований также должна была выступать представительница России Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), однако СБУ отказала ей во въезде на Украину из-за выступления в Крыму.

В итоге РФ в этом году участия в конкурсе не принимает. В связи с отказом во въезде Самойловой Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс.

Накануне начала конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также украинская сторона отказала во въезде нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с купленными билетами.

Поздравление от Димы Билана

Джамала. Архивное фото
© AFP 2017 / Jonathan Nackstrand
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На итоговой пресс-конференции, состоявшейся сразу после объявления результатов голосования во втором полуфинале, первый вопрос от организаторов был задан болгарину Костову.

Модератор поинтересовалась у Костова, поздравил ли его "учитель", Дима Билан. В ответ молодой исполнитель заявил, что накануне конкурса получил слова поддержки от российской звезды.

"Я получил сообщение от Димы, он запостил в Instagram мое фото и сказал, что он поддерживает нас и всегда с нами. Его менеджер сказал, что ему очень понравилось мое выступление", — сказал Костов. Отвечая на вопрос, в чем секрет его успеха на "Евровидении", певец подчеркнул важную роль его команды.

Свадьба на Евровидении

Участник Евровидения-2017 от Болгарии Кристиан Костов. Архивное фото
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses
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Трогательным моментом конкурса стало неожиданное предложение руки и сердца, которое получила участница от Македонии Яна Бурческа от своего возлюбленного непосредственно в прямом эфире фестиваля.

В перерыве во время подсчета голосов телезрителей ведущие подошли к столику, за которым сидела делегация Македонии. Слово взял парень, который представился Александром. Он достал коробку с кольцом, встал на колено и попросил македонскую певицу выйти за него замуж, на что та согласилась, не раздумывая.

По данным организаторов, это стало первым предложением руки и сердца в прямом эфире "Евровидения" за всю его историю. На презентационном видео певицы из Македонии была показана сцена, в которой она выбирает одежду для младенца, из чего можно сделать вывод, что певица беременна. По итогам голосования Бурческа в финал не прошла.

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Культура
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Популярные комментарииВсе комментарии
Alex Capilat
Второй Филипп растет!!!
06:00
12.05.2017
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