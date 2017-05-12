Определилась вторая десятка финалистов "Евровидения-2017"

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости. Определилась ещё одна десятка финалистов международного песенного конкурса "Евровидение-2017": в финал прошли, в частности, самый молодой конкурсант в этом году, представитель Болгарии 17-летний Кристиан Костов, родившийся в Москве, и дуэт NAVIBAND из Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости из пресс-центра фестиваля.

Первый полуфинал "Евровидения-2017" прошел в Киеве 9 мая. Он определил первые десять финалистов, ими стали представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. В финале им составят компанию представители Великобритании, Италии, Испании, Франции и Германии, которые прошли туда автоматически, как представители стран-основательниц конкурса. Также в финал напрямую попал представитель Украины в качестве конкурсанта от принимающей стороны.

Во втором полуфинале в четверг десятку финалистов выбрали из 18 конкурсантов на основании голосования телезрителей и национальных профессиональных команд жюри. На этой стадии соревнований также должна была выступать представительница России Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning (Пламя пылает), но Служба безопасности Украина (СБУ) отказала ей во въезде на Украину из-за выступления в Крыму.

Особых сюрпризов голосование во втором полуфинале не принесло, путевки в финал конкурса в основном получили претенденты, которых букмекеры называли фаворитами. Кроме Костова из Болгарии, который выступил с песней Beautiful Mess (Красивый беспорядок) и белорусов, представивших публике песню Story Of My Life (История моей жизни), в финал фестиваля вышли представители Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии.

На Украине накануне второго полуфинала вокруг персоны Костова разгорелся скандал. В интернете было опубликовано видео с якобы выступлением молодого артиста в Крыму летом 2014 года. Госпогранслужба Украины и СБУ заявили, что нет оснований запрещать певцу въезд в страну, так как на момент поездки он был несовершеннолетним. Кроме того, правоохранители отмечали, что на момент поездки на Украине еще не действовал закон об ответственности за посещение полуострова без согласования с Киевом. Также российские СМИ ранее сообщали, что Костов пообещал в случае победы на "Евровидении" в Киеве привезти приз в Москву.

Церемония официального открытия "Евровидения" прошла в Киеве в воскресенье. Финал конкурса запланирован на 13 мая. Россия в этом году участия в конкурсе не принимает. В связи с отказом во въезде в страну российской конкурсантке Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и не сочли возможным транслировать конкурс. Накануне открытия конкурса власти Украины не пустили в страну аккредитованных на "Евровидение" фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Рамиля Ситдикова и двух журналисток газеты "Комсомольская правда" Марию Ремизову и Елену Бодуэн. Также украинская сторона отказала во въезде нескольким россиянам, которые ехали на фестиваль с купленными билетами.