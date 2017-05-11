Фильм Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в российский прокат 1 июня

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", вошедший в конкурсную программу 70-го Международного кинофестиваля в Канне, выйдет в российский прокат 1 июня, сообщила в четверг пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia.

"Первого июня компания Sony Pictures выпустит в российский прокат фильм "Нелюбовь" режиссера Андрея Звягинцева", — говорится в сообщении.

Мировая премьера картины состоится в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля 18 мая.

"Мы считаем правильным и важным, чтобы российские зрители увидели новый фильм Звягинцева первыми, фактически сразу же по завершении Каннского кинофестиваля", — цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.

"Нелюбовь" – пятый фильм Андрея Звягинцева, получившего за фильм "Левиафан" приз за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на премию "Оскар".

Новый фильм режиссера рассказывает о современной московской семье, переживающей тяжелый, мучительный развод. Главные герои Женя и Борис – еще супруги, но каждый из них уже фактически начал новую главу жизни, и потому им не терпится покончить с формальностями и развестись. В череде конфликтов и бесконечных взаимных претензий, Женя и Борис пренебрегают своим единственным сыном, 12-летним Алёшей, который чувствует абсолютную ненужность обоим родителям. Неожиданно, после их очередной ссоры, Алёша исчезает.