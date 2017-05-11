Фильм Звягинцева "Нелюбовь" выйдет в российский прокат 1 июня

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Фильм Андрея Звягинцева "Нелюбовь", вошедший в конкурсную программу 70-го Международного кинофестиваля в Канне, выйдет в российский прокат 1 июня, сообщила в четверг пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia.
Мировая премьера картины состоится в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля 18 мая.
"Мы считаем правильным и важным, чтобы российские зрители увидели новый фильм Звягинцева первыми, фактически сразу же по завершении Каннского кинофестиваля", — цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.
"Нелюбовь" – пятый фильм Андрея Звягинцева, получившего за фильм "Левиафан" приз за "Лучший сценарий" на 67-м Каннском кинофестивале, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке" и номинацию на премию "Оскар".