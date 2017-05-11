СБУ отказалась вводить санкции против участника из Болгарии из-за Крыма

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Очередной скандал разгорается вокруг Евровидения-2017 — украинские СМИ выяснили, что один из фаворитов конкурса, представитель Болгарии Кристиан Костов выступал в Крыму в 2014 году. При этом в СБУ уже заявили, что не намерены вводить против него санкции.
Суть скандала
2.9%Да, смотрю в интернете
6%Читаю новости
43.5%Нет, конкурс не интересен без российского участника
47.6%Нет, я вообще никогда его не смотрел(а)
Свою карьеру Костов начинал в Москве. Он пел в студии "Непоседы", а также принимал участие в шоу Первого канала "Голос. Дети" в 2013 году.
Представитель Болгарии станет самым молодым исполнителем Евровидения и первым участником, родившимся в 21 веке.
Букмекеры называют Костова одним из наиболее вероятных победителей Евровидения-2017 — вместе с итальянцем Франческо Габбиани и португальцем Сальвадором Собралем он входит в тройку фаворитов конкурса.
Коэффициент португальца Сальвадора Собраля составляет 15/8.
Семнадцатилетний Костов замыкает тройку — коэффициент на его победу равен 16/1. При этом певцу в четверг еще предстоит выступить в полуфинале, по итогам которого и станет известно, сможет ли он выступить в финале 13 мая.
Впрочем, букмекеры уверены, что певец из Болгарии успешно пройдет отбор — ставки на то, что он войдет в десятку сильнейших в полуфинале принимаются с коэффициентом 4/5.
Позиция СБУ
Служба безопасности Украины уже объявила о том, что не будет применять санкции к Кристиану Костову. Об этом рассказал источник интернет-издания "Обозреватель" в спецслужбе.
"Украинские спецслужбы отказались считать правонарушением крымское выступление коренного москвича Кристиана Костова, представляющего Болгарию на "Евровидении-2017", — отметил собеседник портала.
В СБУ пояснили, что певец выступал в Крыму летом 2014 года — до вступления в силу закона, предусматривающего ответственность за посещение полуострова без согласования с Киевом.
В свою очередь, пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что ведомство проверяет информацию о посещении Костовым Крыма.
"Эта информация требует детального изучения, мы действуем в пределах полномочий. На момент, когда он въезжал на Украину, ни у нас, ни от других правоохранительных органов не поступала информация о том, что он, возможно, посещал временно оккупированную территорию. Мы эту информацию видели, мы ее изучим, если она подтвердится, то будем действовать в рамках закона", — сказал Слободян.
История с Самойловой
Решение отправить в Киев именно Самойлову Первый канал принял в начале марта. Однако это вызвало протесты со стороны украинских властей, которые объяснили свою позицию тем, что девушка принимала участие в концертах в Крыму.
Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну, ограничения были введены на три года.
Европейский вещательный союз (EBU) на протяжении нескольких недель пытался заставить Киев отменить свое решение о запрете Самойловой посетить страну. Глава EBU Ингрид Делентре лично написала письмо украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману.
По ее словам, некоторые страны-члены союза раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если позиция Киева не будет пересмотрена.
До этого глава EBU дала интервью швейцарскому изданию Blick, в котором и вовсе пригрозила лишить Украину права провести конкурс 2017 года.
"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — заявила она тогда, добавив, что конкурс был создан не для "настраивания людей против друг друга".
Европейский вещательный союз предлагал транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта, однако Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми. В результате Россия пропустит Евровидение-2017.