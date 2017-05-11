США
11.0511 мая17:16МСК
USD57.12-0.97
EUR62.16-1.10
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

СБУ отказалась вводить санкции против участника из Болгарии из-за Крыма

17:0011.05.2017
(обновлено: 17:08 11.05.2017)
017040
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas HansesУчастник Евровидения-2017 от Болгарии Кристиан Костов. Архивное фотоУчастник Евровидения-2017 от Болгарии Кристиан Костов. Архивное фото
© Фото : European Broadcasting Union/Thomas Hanses

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Очередной скандал разгорается вокруг Евровидения-2017 — украинские СМИ выяснили, что один из фаворитов конкурса, представитель Болгарии Кристиан Костов выступал в Крыму в 2014 году. При этом в СБУ уже заявили, что не намерены вводить против него санкции.

Суть скандала

Вы следите за ходом Евровидения?
Результаты
Вы следите за ходом Евровидения?

  • 2.9%

    Да, смотрю в интернете

  • 6%

    Читаю новости

  • 43.5%

    Нет, конкурс не интересен без российского участника

  • 47.6%

    Нет, я вообще никогда его не смотрел(а)
Все опросы
Голосовать
По данным агентства УНИАН, Костов был одним из участников концерта в честь Дня защиты детей, который прошел в "Артеке" 1 июня 2014 года — через несколько месяцев после того, как полуостров вновь стал российской территорией.

Свою карьеру Костов начинал в Москве. Он пел в студии "Непоседы", а также принимал участие в шоу Первого канала "Голос. Дети" в 2013 году.

Представитель Болгарии станет самым молодым исполнителем Евровидения и первым участником, родившимся в 21 веке.

Букмекеры называют Костова одним из наиболее вероятных победителей Евровидения-2017 — вместе с итальянцем Франческо Габбиани и португальцем Сальвадором Собралем он входит в тройку фаворитов конкурса.

Арка Дружбы народов в Киеве, раскрашенная в цвета радуги к международному песенному конкурсу Евровидение-2017. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
В Киеве украли букву из надписи "Евровидение"
Безусловным фаворитом конкурса букмекеры считают Габбиани — средний коэффициент на его победу составляет 6/5. Это означает, что если поставить на победу итальянца пять долларов, то выигрыш составит шесть долларов.

Коэффициент португальца Сальвадора Собраля составляет 15/8.

Семнадцатилетний Костов замыкает тройку — коэффициент на его победу равен 16/1. При этом певцу в четверг еще предстоит выступить в полуфинале, по итогам которого и станет известно, сможет ли он выступить в финале 13 мая.

Впрочем, букмекеры уверены, что певец из Болгарии успешно пройдет отбор — ставки на то, что он войдет в десятку сильнейших в полуфинале принимаются с коэффициентом 4/5.

Позиция СБУ

Служба безопасности Украины уже объявила о том, что не будет применять санкции к Кристиану Костову. Об этом рассказал источник интернет-издания "Обозреватель" в спецслужбе.

"Украинские спецслужбы отказались считать правонарушением крымское выступление коренного москвича Кристиана Костова, представляющего Болгарию на "Евровидении-2017", — отметил собеседник портала.

В СБУ пояснили, что певец выступал в Крыму летом 2014 года — до вступления в силу закона, предусматривающего ответственность за посещение полуострова без согласования с Киевом.

Евровидение в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Бюджета Евровидения хватило бы на все украинские шахты, пишут СМИ
При этом представитель СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook, что решение о запрете на въезд может принимать не только ее ведомство, но и Госпогранслужба.

В свою очередь, пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что ведомство проверяет информацию о посещении Костовым Крыма.

"Эта информация требует детального изучения, мы действуем в пределах полномочий. На момент, когда он въезжал на Украину, ни у нас, ни от других правоохранительных органов не поступала информация о том, что он, возможно, посещал временно оккупированную территорию. Мы эту информацию видели, мы ее изучим, если она подтвердится, то будем действовать в рамках закона", — сказал Слободян.

История с Самойловой

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Савченко уехала в Индию от "тошнотного Евровидения"
При этом именно выступление на полуострове стало причиной скандала вокруг российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой. Как и Костов, она должна была участвовать во втором полуфинале конкурса с песней Flame Is Burning.

Решение отправить в Киев именно Самойлову Первый канал принял в начале марта. Однако это вызвало протесты со стороны украинских властей, которые объяснили свою позицию тем, что девушка принимала участие в концертах в Крыму.

Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну, ограничения были введены на три года.

Европейский вещательный союз (EBU) на протяжении нескольких недель пытался заставить Киев отменить свое решение о запрете Самойловой посетить страну. Глава EBU Ингрид Делентре лично написала письмо украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману.

Символика международного конкурса эстрадной песни Евровидение в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Украинский блогер раскритиковал церемонию открытия Евровидения
"Если вы подтвердите запрет въезда (для Самойловой — ред.), это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", — отметила тогда Делентре.

По ее словам, некоторые страны-члены союза раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если позиция Киева не будет пересмотрена.

До этого глава EBU дала интервью швейцарскому изданию Blick, в котором и вовсе пригрозила лишить Украину права провести конкурс 2017 года.

"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — заявила она тогда, добавив, что конкурс был создан не для "настраивания людей против друг друга".

Юлия Самойлова приняла участие в концерте. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Самойлова спела для севастопольцев на концерте в День Победы
В ответ украинский президент Петр Порошенко назвал решение Москвы отправить на конкурс именно Самойлову "преднамеренным вызовом". Порошенко убежден, что целью России изначально была "провокация", а не желание участвовать в Евровидении.

Европейский вещательный союз предлагал транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта, однако Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми. В результате Россия пропустит Евровидение-2017.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена