СБУ отказалась вводить санкции против участника из Болгарии из-за Крыма

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Очередной скандал разгорается вокруг Евровидения-2017 — украинские СМИ выяснили, что один из фаворитов конкурса, представитель Болгарии Кристиан Костов выступал в Крыму в 2014 году. При этом в СБУ уже заявили, что не намерены вводить против него санкции.

Суть скандала

По данным агентства УНИАН , Костов был одним из участников концерта в честь Дня защиты детей, который прошел в "Артеке" 1 июня 2014 года — через несколько месяцев после того, как полуостров вновь стал российской территорией.

Свою карьеру Костов начинал в Москве. Он пел в студии "Непоседы", а также принимал участие в шоу Первого канала "Голос. Дети" в 2013 году.

Представитель Болгарии станет самым молодым исполнителем Евровидения и первым участником, родившимся в 21 веке.

Букмекеры называют Костова одним из наиболее вероятных победителей Евровидения-2017 — вместе с итальянцем Франческо Габбиани и португальцем Сальвадором Собралем он входит в тройку фаворитов конкурса.

Безусловным фаворитом конкурса букмекеры считают Габбиани — средний коэффициент на его победу составляет 6/5. Это означает, что если поставить на победу итальянца пять долларов, то выигрыш составит шесть долларов.

Коэффициент португальца Сальвадора Собраля составляет 15/8.

Семнадцатилетний Костов замыкает тройку — коэффициент на его победу равен 16/1. При этом певцу в четверг еще предстоит выступить в полуфинале, по итогам которого и станет известно, сможет ли он выступить в финале 13 мая.

Впрочем, букмекеры уверены, что певец из Болгарии успешно пройдет отбор — ставки на то, что он войдет в десятку сильнейших в полуфинале принимаются с коэффициентом 4/5.

Позиция СБУ

Служба безопасности Украины уже объявила о том, что не будет применять санкции к Кристиану Костову. Об этом рассказал источник интернет-издания "Обозреватель" в спецслужбе.

"Украинские спецслужбы отказались считать правонарушением крымское выступление коренного москвича Кристиана Костова, представляющего Болгарию на "Евровидении-2017", — отметил собеседник портала.

В СБУ пояснили, что певец выступал в Крыму летом 2014 года — до вступления в силу закона, предусматривающего ответственность за посещение полуострова без согласования с Киевом.

При этом представитель СБУ Елена Гитлянская написала в Facebook , что решение о запрете на въезд может принимать не только ее ведомство, но и Госпогранслужба.

В свою очередь, пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что ведомство проверяет информацию о посещении Костовым Крыма.

"Эта информация требует детального изучения, мы действуем в пределах полномочий. На момент, когда он въезжал на Украину, ни у нас, ни от других правоохранительных органов не поступала информация о том, что он, возможно, посещал временно оккупированную территорию. Мы эту информацию видели, мы ее изучим, если она подтвердится, то будем действовать в рамках закона", — сказал Слободян.

История с Самойловой

При этом именно выступление на полуострове стало причиной скандала вокруг российской участницы Евровидения-2017 Юлии Самойловой. Как и Костов, она должна была участвовать во втором полуфинале конкурса с песней Flame Is Burning.

Решение отправить в Киев именно Самойлову Первый канал принял в начале марта. Однако это вызвало протесты со стороны украинских властей, которые объяснили свою позицию тем, что девушка принимала участие в концертах в Крыму.

Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну, ограничения были введены на три года.

Европейский вещательный союз (EBU) на протяжении нескольких недель пытался заставить Киев отменить свое решение о запрете Самойловой посетить страну. Глава EBU Ингрид Делентре лично написала письмо украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману.

"Если вы подтвердите запрет въезда (для Самойловой — ред.), это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", — отметила тогда Делентре.

По ее словам, некоторые страны-члены союза раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если позиция Киева не будет пересмотрена.

До этого глава EBU дала интервью швейцарскому изданию Blick, в котором и вовсе пригрозила лишить Украину права провести конкурс 2017 года.

"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — заявила она тогда, добавив, что конкурс был создан не для "настраивания людей против друг друга".

В ответ украинский президент Петр Порошенко назвал решение Москвы отправить на конкурс именно Самойлову "преднамеренным вызовом". Порошенко убежден, что целью России изначально была "провокация", а не желание участвовать в Евровидении.

Европейский вещательный союз предлагал транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта, однако Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми. В результате Россия пропустит Евровидение-2017.