Мединский отметил роль театральных фестивалей в диалоге России и Израиля

МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Активное сотрудничество фестивалей "Золотая маска" и "Гешер" играет важнейшую роль в дальнейшем развитии культурного диалога между Россией и Израилем, заявил министр культуры РФ Владимир Мединский, чьи слова приводит пресс-служба "Золотой маски".

Фестиваль "Золотая Маска" представит российские спектакли в Израиле с 18 мая по 3 июня. Проект подготовлен в партнерстве с Международным фестивалем "Гешер". Фестиваль проводится при поддержке Минкультуры РФ, Минкультуры Израиля и Mints family Charitable Foundation.

"Активное сотрудничество фестивалей "Золотая маска" и "Гешер" играет важнейшую роль в дальнейшем развитии культурного диалога между Россией и Израилем", — сказал Мединский.

Мэр Тель-Авива – Яффо Рон Хульдан выразил признательность за особый вклад в укрепление культурных связей Москвы и Тель-Авива.

"Мы с нетерпением ждем спектаклей, представляющих лучшие традиции русского театра", — отметил мэр.

Афишу нынешнего фестиваля составят "Царь Эдип" театра им. Вахтангова в режиссуре Римаса Туминаса и "Гамлет/Коллаж" театра Наций в постановке Робера Лепажа. Помимо спектаклей в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и творческие встречи с ведущими российскими артистами, режиссерами и театральными деятелями. Открытие фестиваля состоится 18 мая на сцене Театра Гешер.

Первый фестиваль "Золотая маска" в Израиле" прошел в 2011 году. Его успех и высокая оценка зрителей и критики подтвердила востребованность программы. И в этом году фестиваль в Израиле пройдет в четвертый раз.