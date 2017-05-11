СМИ назвали причину смерти основателя жанра дрим-хаус Роберта Майлза

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Причиной смерти композитора электронной музыки Роберта Майлза стал рак четвертой стадии, сообщается на странице основанной им радиостанции Openlab в соцсети Facebook.

"Роберт скончался прошлой ночью после героической битвы с метастатическим раком четвертой стадии, длившейся последние девять месяцев", — говорится в заявлении.

Майлз (настоящее имя — Роберто Кончина) скончался на Ибице в возрасте 47 лет. Всемирную известность ему принес трек Children, изданный в 1995 году и возглавивший чарты как минимум в 12 странах. Общие продажи сингла превысили пять миллионов копий.