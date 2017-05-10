Журнал Forbes назвал самых богатых рэперов 2017 года

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых рэп-исполнителей.

Первую строчку этого списка пятый год подряд занимает американец Шон Комбс, известный также как Diddy. Состояние Комбса достигает 820 миллионов долларов. За ним с небольшим отрывом следует Jay Z (Шон Картер), у которого на 10 миллионов меньше. На третьем месте расположился Dr. Dre (Андре Янг). Его состояние оценивается в 740 миллионов долларов.

Четвертое и пятое места заняли Брайан Уильямс, известный как Birdman, и канадец Обри Грэм (Drake). У них 110 и 90 миллионов долларов соответственно.

Журнал Forbes составляет список самых богатых звезд хип-хопа ежегодно с 2011 года.