Организаторы "Грэмми-2018" перенесли проведение церемонии в Нью-Йорк

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Организаторы ежегодной премии "Грэмми" приняли решение перенести церемонию вручения одной из главных музыкальных наград 2018 года из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте премии.

Как сообщается, юбилейная, 60-ая церемония вручения статуэток "Грэмми" состоится 28 января на Манхэттене, на арене Madison Square Garden.

По оценкам организаторов, проведение церемонии может принести казне Нью-Йорка около 200 миллионов долларов.

"Проведение знаковой музыкальной премии станет творческой и экономической возможностью обогатить культурную жизнь нашего города", — приводятся в заявлении слова мэра Нью-Йорка Билла де Блазио.