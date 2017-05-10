"Ночь музеев" в 2017 году посвятят столетию революции и Году экологии

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Ночь музеев в этом году будет посвящена столетию революции и Году экологии в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Ночь музеев" — одно из главных культурных событий года — не только в нашей стране, но и во всем мире. В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго — в вечернее и ночное время, а для посетителей готовят уникальные мероприятия. В 2017 году в России "Ночь музеев" состоится в ночь с 20 на 21 мая. Главной темой акции станет 100-летие революции 1917 года, в ряде музеев мероприятия будут посвящены Году экологии в России", — сообщили в пресс-службе.

По информации ведомства, в этот день в галереях по всей стране пройдут мастер-классы, лекции, концерты, спектакли, исторические реконструкции. Мероприятия пройдут не только в музеях, но и в библиотеках, театрах, домах культуры, а также на площадках под открытым небом, в усадьбах и парках.

В Москве в них примут участие Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Центральный музей Великой Отечественной войны, Центральный музей музыкальной культуры, Булгаковский дом, Музей современного искусства "Гараж", музей-усадьба "Царицыно", Зоологический музей МГУ, театр "Мастерская П. Н. Фоменко", Театр на Малой Бронной, Московский зоопарк и другие. В рамках специальных событий акции в Саду "Эрмитаж" состоится образовательный фестиваль музейных лекториев "Открытые лекции". Более 200 столичных галерей, школ искусств и арт-центров откроют двери для посетителей.

"В Санкт-Петербурге к акции присоединятся не менее 110 музеев, галерей, библиотек, выставочных залов. Среди них: Ботанический сад Петра Великого, Военно-медицинский музей, Военно-морской музей, Музей политической истории России, Музей Арктики и Антарктики, Музей обороны и блокады Ленинграда, Музей Академии художеств, ГМЗ "Царское Село, ГМЗ "Петергоф, Русский музей (Летний сад), РОСФОТО, Российская Академия наук, Ленфильм, Планетарий, Зоопарк и другие. Как и в прошлые годы, все музеи Петербурга будут работать по единому билету, цена которого не изменится и составит 400 рублей", — уточнили в пресс-службе.